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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 أطنان دقيق ومكرونة مجهولة المصدر في حملات تموينية بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

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 وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و  مفتاح عبد اللطيف  مدير عام التجارة الداخلية حملة تموينية بناحية مركز دمنهور أسفرت عن ضبط 6 طن دقيق و طن مكرونة مجهولة المصدر وعدد 200 شيكارة فارغة من الدقيق المستخدم في الإنتاج.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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