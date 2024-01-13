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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نقص الحديد بالجسم.. علامات خفية في لون البشرة والأظافر

نقص الحديد
نقص الحديد

نقص الحديد في الجسم هو حالة يحدث فيها نقص في مخزون الحديد في الجسم. يعتبر الحديد ضروريًا لوظائف مهمة في الجسم، مثل نقل الأكسجين وتشكيل الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء. إليك بعض الأعراض والأسباب المشتركة لنقص الحديد، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

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أعراض نقص الحديد

الشعور بالتعب والضعف.
ضيق التنفس والخفقان.
فقدان الشهية وفقدان الوزن.
الدوار والصداع.
الشعور بالبرودة المستمرة.
الصلع والتساقط المفرط للشعر.
الانتفاخ والتشنجات في المعدة.
العدوى المتكررة وضعف جهاز المناعة.
أسباب نقص الحديد:

نقص الحديد في النظام الغذائي: قد يحدث نقص الحديد إذا لم تتناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبقوليات والحبوب الكاملة.
فقدان الحديد بسبب النزيف: قد يكون النزيف المستمر أو الكبير، سواء نزف الدورة الشهرية القوية لدى النساء أو الجروح الداخلية أو النزف الهضمي، سببًا لنقص الحديد.
الحالات التي تزيد من احتياج الجسم للحديد: مثل فترة النمو السريعة خلال الطفولة، والحمل والرضاعة الطبيعية، وفترة ما بعد الجراحة أو الإصابة.
مشاكل امتصاص الحديد: بعض الحالات الصحية مثل فقر الدم النقصي، والالتهابات المزمنة، وأمراض الأمعاء مثل متلازمة الأمعاء المتهيجة وداء كرون، يمكن أن تؤثر سلبًا على امتصاص الحديد في الجسم.
إذا كنت تعاني من أعراض تشير إلى نقص الحديد، فمن المهم استشارة الطبيب لتأكيد التشخيص وتحديد السبب المحتمل. قد يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد أو تغيير في النظام الغذائي أو التعامل مع الحالة الأساسية التي تسبب نقص الحديد.

اسباب نقص الحديد التساقط الالتهابات المزمنة الأكسجين الحمل والرضاعة الحبوب الكاملة الهيموجلوبين التعب والضعف الشعور بالتعب الرضاعة الطبيعية رضاعة الطبيعية دورة الشهرية نقص الحديد في الجسم نقص الهيموجلوبين نقص الحديد نظام الغذاء

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