شركات التأمين تحصل 6.3 مليار جنيه أقساط تأمينية من العملاء في أكتوبر الماضي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن شهر أكتوبر 2023، ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال شهر أكتوبر 2023 بنمو 32.6%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أكتوبر 2023 أن الأقساط التأمينية سجلت 6.3 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022 بارتفاع 32.6 %.

وبين تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 3.2 مليار جنيه في أكتوبر 2023 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022 بارتفاع 56.7%.

وصلت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.8 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022، بنمو 11.5%.

تراجع أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 737 مليون جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 919 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بتراجع 11 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية .

وارتفعت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بنسبة 45% مسجلة 5.6 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية .