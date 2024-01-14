عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 معلومات لا تعرفها عن مشروع البتلو.. المتحدث باسم الزراعة يوضحها

أرشيفية
أرشيفية

تفاصيل مشروع البتلو.. أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في مجال التنمية الزراعية، ومنها مجال الثروة الحيوانية، حيث تم إعادة إحياء مشروع البتلو الذي وصل تمويله لـ 7 مليار جنيهًا، بجانب أنه أصبح يضم كافة أنواع الماشية.
 

txt

7 جراحات في 21 يوما..سجن طبيب كاد ينهي حياة مذيعة شهيرة

txt

أمطار غزيرة ورعدية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تأمين وقوافل طبية

وأضاف “القرش” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن مشروع البتلو وفر فرص عمل لأكثر من 50 ألف مربي، بجانب إضافة نصف مليون رأس للكتلة المنتجة والذي يساهم في زيادة عدد الروس المملوكة لدى المزارعين.
 

وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن هناك تأمين وقوافل طبية ضمن مشروع البتلو يتم توفيرها للمربين لتحصين وتطعيم الحيواناتن مؤكدًا أن المربين يمتلكون ثروة حقيقية يجب الحفاظ عليها.

مشروع البتلو الماشية البتلو المزارعين المتحدث باسم وزارة الزراعة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

بمساعدة خبراء إيرانيين وحزب الله.. الحوثيون ينقلون صواريخ باليستية وبحرية إلى الحديدة

رئيس الوزراء: حدة المشكلة السكانية بمصر تراجعت

تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

سامسونج تقهر جوجل وآبل.. سلسلة Galaxy S24 تأتي بتحديثات غير مسبوقة

دون مكياج وشعر كيرلي.. هند صبري تصدم متابعيها بصورة جديدة | شاهد

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ