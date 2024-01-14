5 معلومات لا تعرفها عن مشروع البتلو.. المتحدث باسم الزراعة يوضحها

تفاصيل مشروع البتلو.. أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في مجال التنمية الزراعية، ومنها مجال الثروة الحيوانية، حيث تم إعادة إحياء مشروع البتلو الذي وصل تمويله لـ 7 مليار جنيهًا، بجانب أنه أصبح يضم كافة أنواع الماشية.



تأمين وقوافل طبية

وأضاف “القرش” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن مشروع البتلو وفر فرص عمل لأكثر من 50 ألف مربي، بجانب إضافة نصف مليون رأس للكتلة المنتجة والذي يساهم في زيادة عدد الروس المملوكة لدى المزارعين.



وأشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن هناك تأمين وقوافل طبية ضمن مشروع البتلو يتم توفيرها للمربين لتحصين وتطعيم الحيواناتن مؤكدًا أن المربين يمتلكون ثروة حقيقية يجب الحفاظ عليها.