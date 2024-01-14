التلجراف: أمريكا غاضبة من بريطانيا بسبب البيانات المسربة عن الضربات على اليمن

ذكرت صحيفة “التلجراف” البريطانية، نقلا عن مصادرها، بأن أمريكا أعربت عن خيبة أملها إزاء تسريب بريطانيا معلومات حول الضربات على اليمن.

وأوضحت صحيفة “التلجراف”، أن ”التعاون العسكري بين أمريكا وبريطانيا كان منذ فترة طويلة حجر الزاوية بين الدولتين، ولكن قبل بدء العملية كانت هناك لحظة توتر”.

ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي أعرب عن خيبة أمله إزاء تصرفات زملائهم البريطانيين، حيث لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه العمليات عادة إلا بعد عودة العسكريين إلى القواعد.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ذكرت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن قللت من قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر بمقدار الثلث.