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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: لن ننسحب من خان يونس أو أي مكان آخر في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الجيش لن ينسحب من خان يونس أو أي مكان آخر في قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، أن “العمل العسكري يستغرق وقتا.. ونحن نكيفه مع التهديدات والرهائن في المنطقة، ونعمل في جهد مشترك مع الشاباك للقضاء على قيادة حماس”.

وعن هجمات حزب الله، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “كل ضرر يلحق بالمدنيين سيدفع الثمن”.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم الأحد، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في استهداف لمستوطنة يوفال بالجليل الأعلى.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وقع هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات أطلقه حزب الله من لبنان على مستوطنة يوفال الشمالية.

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وذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن صاروخين أطلقا من لبنان على البلدة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين.

خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة

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