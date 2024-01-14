كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية نجحت في اختبار صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب ويتراوح مداه بين المتوسط والبعيد.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن إطلاق الصاروخ لم يشكل تهديدا أمنيا للدول المجاورة.

بدورها، أفادت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء، اليوم الأحد، بأن كوريا الشمالية تقول إنها نجحت في إطلاق صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إن اتباع سياسة المواجهة مع كوريا الشمالية يعد بمثابة انتحار بالنسبة لـ كوريا الجنوبية، وفي حالة حدوث استفزاز عسكري، فإن جمهورية بيونج يانج ستكون مستعدة لاستخدام ترسانتها بأكملها للقضاء على جارتها الجنوبية.

أضاف الزعيم الكوري الشمالي: "إذا حاولت كوريا الجنوبية استخدام قواتها المسلحة ضد دولتنا أو تهديد سيادتنا وأمننا، فلن نتردد في استخدام ترسانة الأسلحة والقوات بأكملها لمحوها بالكامل".

وتابع كيم جونج أون: "إلى أن يدرك رجال العصابات الذين يحكمون كوريا الشمالية أخطاء سياسة المواجهة الانتحارية مع كوريا الشمالية، فإن جمهوريتنا ستستمر دائما في التصرفات العملية الطبيعية، على أساس مبادئ القتال العادل".