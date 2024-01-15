عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن نهاية العملية العسكرية في غزة يجب أن يرتبط بقرار سياسي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت، في تصريحات صحفية: “خلال الـ100 يوم الماضية واصلنا جهودًا هائلة لتحرير الرهائن.. وتمكنا من إحضار 110 رهائن، وسنحضر الباقي أيضًا وسنبذل كل جهد لتحقيق ذلك".

وأضاف: “قريبا سنعلن عن مرحلة جديدة من القتال جنوب قطاع غزة”، لافتا إلي أن “العملية العسكرية تركز على استهداف قيادة حماس”.

وأوضح جالانت، أنه “إذا توقف إطلاق النار سيكون مصير المختطفين محسوما لسنوات في الأسر، ولن نتمكن إلا من التوصل إلى اتفاقات وتحريرهم من موقع قوة”.

مظاهرة في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة

رد طبيعي.. بيان عاجل من حماس حول عملية رعنانا داخل إسرائيل

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن “بنهاية الحرب لن يكون هناك أي تهديد ضد بلادنا من قطاع غزة”.

وتابع قائلا: “أي توجه لإنهاء الحرب على غزة لا بد أن يكون مترافقا مع توافق سياسي”، مؤكدا أن “ سنة 2024 سنة حرب وقتال بالنسبة لإسرائيل”.

كما أكد جالانت، أنه “لا بد أن يقود الفلسطينيون غزة بعد الحرب”.

حماس غزة جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

موضوعات متعلقة

لعب بالنار.. الأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير على حدود لبنان وإسرائيل

الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة

بعد علاج مضاعفات سرطان البروستاتا.. وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى

الشركة المشغلة للسفينة الأمريكية المستهدفة قرب عدن تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

مسئول إسرائيلي: نتنياهو فشل ويعرض الرهائن للخطر لحماية مسيرته السياسية

كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

ترشيحاتنا

الحوثيون يعلنون مقتل أحد عناصرهم بعد ضربات أمريكية بريطانية في اليمن

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا.. لطلاب الثانوية العامة 2024

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

منعوا امتدادها..النيران تلتهم محتويات شقة الهرم

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارة على حزب الله بجنوب لبنان

متسيبنيش يا صاحبي.. شاب يلحق بصديقه بعد دفنه في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فستان جوبير.. شاهد نداء شرارة في الرياض بإطلالة أنيقة

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ