بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن نهاية العملية العسكرية في غزة يجب أن يرتبط بقرار سياسي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت، في تصريحات صحفية: “خلال الـ100 يوم الماضية واصلنا جهودًا هائلة لتحرير الرهائن.. وتمكنا من إحضار 110 رهائن، وسنحضر الباقي أيضًا وسنبذل كل جهد لتحقيق ذلك".

وأضاف: “قريبا سنعلن عن مرحلة جديدة من القتال جنوب قطاع غزة”، لافتا إلي أن “العملية العسكرية تركز على استهداف قيادة حماس”.

وأوضح جالانت، أنه “إذا توقف إطلاق النار سيكون مصير المختطفين محسوما لسنوات في الأسر، ولن نتمكن إلا من التوصل إلى اتفاقات وتحريرهم من موقع قوة”.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن “بنهاية الحرب لن يكون هناك أي تهديد ضد بلادنا من قطاع غزة”.

وتابع قائلا: “أي توجه لإنهاء الحرب على غزة لا بد أن يكون مترافقا مع توافق سياسي”، مؤكدا أن “ سنة 2024 سنة حرب وقتال بالنسبة لإسرائيل”.

كما أكد جالانت، أنه “لا بد أن يقود الفلسطينيون غزة بعد الحرب”.