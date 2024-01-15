إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن المرحلة القتالية المكثفة في شمال غزة قد انتهت، معلنا عن نهاية وشيكة للقتال العنيف في جنوب القطاع.

وأضاف جالانت، في تصريحات صحفية: “قبل حوالي ثلاثة أشهر عرضت خطة الحرب على مجلس الوزراء مع رئيس الأركان.. أوضحنا مراحل التنفيذ وأكدنا أن مرحلة المناورة المكثفة ستستمر حوالي ثلاثة أشهر.. وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة”.

وتابع قائلا: “في جنوب قطاع غزة سنصل إلى هذا الإنجاز قريبا، وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي سننتقل فيها إلى المرحلة التالية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بانسحاب الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة والتي تضم لواء جولاني ولواءي مدرعات.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بانسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، فيما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.