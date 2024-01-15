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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف تفاصيل فقدان اثنين من قوات الكوماندوز بمياه خليج عدن

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن مسئول دفاعي أمريكي، أنه تم فقدان أثر اثنين من قوات الكوماندوز الأمريكية سقطا في مياه خليج عدن منذ يوم الخميس الماضي أثناء تفتيش قارب صيد وجد عليه مكونات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

تفاصيل الحادث

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أوضح المسئول، أن “مقاتلين من وحدة النخبة التابعة للبحرية المتمركزة على متن السفينة “يو إس إس لويس بي فولر” وصلوا على متن سفينة تشغيلية على متن قارب صيد مشبوه في خليج عدن مساء الخميس، بعد أن تبين أنه قارب قام بالفعل بتهريب أسلحة إيرانية في الماضي”.

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وأضاف: “عندما بدأوا في الصعود إلى القارب، ضربت الأمواج العالية أحد المقاتلين الذي سقط في الماء.. هرع صديقه لإنقاذه واختفى الاثنان.. ونتيجة لذلك، تم إطلاق عمليات بحث مكثفة للسفن والمروحيات”.

مدربون على البقاء في المياه

وحسب “أسوشيتد برس”، أشار المسئولون الأمريكيون إلى أن المقاتلين مدربون على البقاء في المياه الدافئة لخليج عدن، وبالتالي لا يزال هناك أمل في تحديد مكانهم.

خليج عدن أمريكا

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