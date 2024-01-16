مستشار وزير الزراعة: "لولا الـ2 مليون فدان المستصلحين كنا هنشتري البطاطس بـ100 جنيه"

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن مصر الدولة الوحيدة التي تضيف لرقعتها الزراعية أراضي جديدة سنويًا، مشددًا على أن استصلاح الأراضي الصحراوية لو حدث في فترات الرخاء السابقة كانت ستضيف الكثير للدولة المصرية.

يتم زراعة البطاطس ويتم زراعة القمح والأرز أيضًا

وأضاف "فهيم"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لولا الـ2 مليون فدان اللي دخلوا الخدمة كنا هنشتري كيلو البطاطس بـ100 جنيه"، موضحا أنه في الاستصلاح الأراضي الصحراوية يتم بها زراعة البطاطس ويتم زراعة القمح والأرز أيضًا، منوهًا بأن إنتاج البطاطس هذا العام وصل لـ6.9 مليون طن وتم مضاعفة كمية البطاطس وارتفاع سعرها يعود لأمور اقتصادية أخرى.

وأوضح محمد فهيم، أن الزراعة التعاقدية بها تضامن مشتري وهو المستثمر أو الحكومة أو المصانع والشركات والمُنتج هو المزارع، مشددًا على أنها تقوم بشيء مهم جدًا وهو أن يكون هناك سعر مبدئي قبل زراعة المنتج ليعطي فرصة للفلاح والمزارع حساب سعر المنتج، وشدد على أن هناك 9 محاصيل مهمة تتم الآن بنظام الزراعات التعاقدية، من بينها الذرة البيضاء والصفراء والقطن والقمح والبنجر وقصب السكر.