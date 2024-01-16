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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور وزير الرياضة.. انطلاق أعمال ملتقى الشباب العربي بجامعة الدول

ملتقى الشباب العربي
ملتقى الشباب العربي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل تحت شعار "شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك "، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والجامعة العربية.

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والمستشار خميس البوزيدي مدير ادارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، والدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وينظم ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل، مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية) على مدى ثلاثة أيام .

وقالت الدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، إن الملتقي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني للعمل الشبابي العربي المشترك تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ريادة الأعمال والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبحث العلمي والابتكار ، وذلك بمشاركة (200) شاب وشابة وشخصيات عامة ومتخصصة وعدد من الخبراء والمؤسسات التنموية والصناديق التمويلية والمراكز البحثية والجامعات العربية  والاتحادات والهيئات والمجالس الشبابية من 22 دولة عربية.

وأضافت: " يأتي انعقاد الملتقي متزامنا مع  مرور 21 عاما على التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة منذ عام 2003 ، وفي ضوء قرارات قمتي الجزائر وجدة وما نتج عنهما من مخرجات وقرارات ، تمثل خطوات تنفيذية وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية،مشيرة إلى أنه سيشارك في أعمال الملتقى، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات المتخصصة والجامعات العربية.

وأوضحت أن الملتقي سيناقش عدة محاور تتضمن، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للشباب العربي في القطاع الاقتصادي والصناعي، والثورة الاقتصادية في العالم وأثرها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم المشروعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى ،ودور مؤسسات التمويل العربية في دعم ريادة الأعمال ، إلى جانب دور التنمية الصناعية العربية في دعم تأهيل وتدريب الشباب وتحقيق التكامل الاقتصادي ، وصناعة التكنولوجيا ودورها في توفير فرص عمل توافق مستجدات العصر ،ودور شباب الباحثين والمخترعين في دعم الاقتصاديات العربية ، ودور الشباب العربي في تسويق ألمنتح العربي ، والتجارب العربية الداعمه للتنمية المستدامة.

وأضافت أن الملتقى سيناقش أيضا جهود الشباب العربي في تطوير آليات وسياسات التعاون العربية لتعزيز الأمن الغذائي  والصحي وأمن الطاقة ومواجهة تغير المناخ في الوطن العربي، ومد جسور التعاون مع الشباب العربي في المهجر ،مؤكدة أن القضية الفلسطينية لم تغب عن الملتقى حيث خصص لها جلسة تحت عنوان "دور الشباب العربي  في دعم الشعب الفلسطيني تنمويا".

وأشارت إلى أن الملتقى سيشهد قرابة عشر جلسات تناقش شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك  ، والرؤیة العربیة لاستشراف مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحدیات الراھنة "، والثورة الصناعية وتأثيرها على المستقبل الاقتصادي للشباب، والمؤسسات التمويلية واستشراف مستقبل المشروعات العربية ، ودور الشباب العربي في استدامة العمل التنموي العربي ، ومبادرات وانجازات حققت الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني  .

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