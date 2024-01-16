تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

البرتقال هو أحد الفواكه الأكثر شعبية في العالم، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة ويحمي من عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم أهم فوائد البرتقال التى تحصل عليها عند تناوله يوميا.

تقوية جهاز المناعة

البرتقال غني بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف و يساعد فيتامين سي أيضًا على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة الجلد والعظام.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من فيتامين سي يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض الشائعة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

الوقاية من السرطان

يحتوي البرتقال على مضادات أكسدة أخرى، مثل الكاروتينات، التي قد تساعد في الوقاية من السرطان ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من الكاروتينات يكونون أقل عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

البرتقال مصدر جيد للألياف، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم كما أنه يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من الألياف والبوتاسيوم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

البرتقال مصدر جيد للألياف، والتي تساعد على إبطاء عملية الهضم ومنع ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من الألياف يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2. دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف في البرتقال تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على منع الإمساك كما أنها قد تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

الوقاية من فقر الدم

البرتقال مصدر جيد للحديد، وهو معدن مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ويساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويمنع فقر الدم.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من الحديد يكونون أقل عرضة للإصابة بفقر الدم.