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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

السكري
السكري

يعد مرض السكري من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير في العالم وهى غير قاصرة على كبار السن وتوجد أنواع عديدة منه.

ويتسبب مرض السكري في معاناة الإنسان من مشكلات صحية عديدة ومضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه بسرعة 

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 ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية وذلك نعرض لكم أهم أعراض مرض السكري العامة والمتخصصة .

التبول كثيرًا، غالبًا في الليل
يشعرون بالعطش الشديد
فقدان الوزن دون أن تحاول
جائعون جداً
لديك رؤية ضبابية
تعاني من خدر أو وخز في اليدين أو القدمين
تشعر بالتعب الشديد
لديك بشرة جافة جدًا
لديك قروح تشفى ببطء
الإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد

تنميل الأطراف
تنميل الأطراف


أعراض مرض السكري من النوع الأول
قد يعاني الأشخاص المصابون  بداء السكري من النوع الأول  أيضًا من الغثيان أو القيء أو آلام في المعدة. 

يمكن تشخيص مرض السكري من النوع الأول في أي عمر، ويمكن أن تظهر الأعراض في غضون أسابيع أو أشهر قليلة ويمكن أن تكون شديدة.

أعراض مرض السكري من النوع 2
غالبًا ما تستغرق أعراض مرض السكري من النوع 2 عدة سنوات لتظهر. بعض الناس لا يلاحظون أي أعراض على الإطلاق.

 يبدأ مرض السكري من النوع الثاني عادة عندما تكون بالغًا، على الرغم من أن المزيد والمزيد من الأطفال والمراهقين يصابون به. نظرًا لصعوبة اكتشاف الأعراض، فمن المهم معرفة  عوامل الخطر لمرض السكري من النوع الثاني. تأكد من زيارة طبيبك إذا كان لديك أي منها.

أعراض سكري الحمل
عادةً لا يكون لمرض السكري الحملي (مرض السكري أثناء الحمل) أي أعراض. إذا كنت حاملاً، فيجب على طبيبك إجراء اختبار لمرض السكري الحملي بين الأسبوعين 24 و28 من الحمل و إذا لزم الأمر، يمكنك إجراء تغييرات لحماية صحتك وصحة طفلك.

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للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

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