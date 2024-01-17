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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

«أبو نسب» يتصدر شباك التذاكر في السعودية.. و«أنا وابن خالتي» الوصيف

صدى البلد

تمكن فيلم “أبو نسب” من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع، وذلك ضمن الأفلام المصرية التي تعرض حاليا. 

واحتل فيلم “أبو نسب” المركز الأول بالنسبة للأعمال المصرية، والثاني في القائمة التي تضم الأعمال المصرية والأجنبية  التي تعرض في السينمات السعودية.

وجاء في المركز الثاني مصريا فيلم “أنا وابن خالتي”، فيما احتل “عصابة عظيمة” المركز الثالث، وأخيرا تذيل القائمة فيلم “الحريفة”، والذي يتصدر هذا الأسبوع شباك التذاكر المصري. 

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فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

 

أحمد العوضى المملكة العربية السعودية عصابة عظيمة فيلم الحريفة فيلم انا وابن خالتى فيلم أبو نسب ماجد الكدواني

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