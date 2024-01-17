صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لتعزيز مشروعات أشباه الموصلات والفضاء

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام باستثمارات كبيرة في قطاعي أشباه الموصلات والفضاء العام الحالي، بحسب ما ذكره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، في دافوس.

وأكد السواحة، وهو رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية أيضا، أكد أن الصندوق يتطلع إلى إنشاء شركة فضاء وطنية للاستثمار والاستحواذ على الأصول في هذا القطاع.

يأتي ذلك في خطوة لتسريع جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط تماشيا مع رؤية 2030.



وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الأخذ بزمام القيادة هو ركيزة رئيسية للريادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مبينًا "إننا في المملكة فخورون بقيادة ولي العهد وتفائله في مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية أقيمت، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المكافئ الأكبر".

وأثنى على ما تقدمه الشركة السعودية NanoPalm من تطور نوعي في الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير روبوت حيوي للإسهام في علاج مرض فقر الدم.

وبين عزم المملكة إحراز قفزة نوعية في الابتكار، مشددًا على أهمية توحيد الجهود المشتركة في تبني نماذج مبتكرة مبنية على الحلول المستدامة، والاستفادة من أحدث الابتكارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته.