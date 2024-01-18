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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. أحمد غزي يحتفل بنجاح فيلم "الحريفة" في صدى البلد.. صدمة في الوسط الفني بعد انفصال ياسمين والعوضي

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..
 

غادة عبد الرازق تبدأ التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل حدث بالفعل

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن وجود جزء ثاني مسلسل "حدث بالفعل"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090.

 

اليوم.. مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة اللى جاى بتاعنا مع عصام صاصا

يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح أغنيته الجديدة اللى جاى بتاعنا مساء غدا الخميس، وهى الأغنية التى يقدمها مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.

 

رامي رضوان يحيي ذكرى دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

أحيا الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

 

كواليس تكشف لأول مرة..أحمد غزي يحتفل بنجاح فيلم "الحريفة" في صدى البلد

احتفل الفنان الشاب احمد غزي بنجاح فيلمه "الحريفة" وتصدره الإيرادات بموقع صدى البلد.

 

أكيد مقلب .. صدمة في الوسط الفني بعد انفصال ياسمين والعوضي

استنكر نجوم الفن خبر انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي الذي أعلنته الفنانة عبر حسابها الرسمي.

الاعلامي رامي رضوان الراحلة دلال عبدالعزيز الفنانة غادة عبد الرازق انفصال ياسمين والعوضي المطرب مصطفى حجاج

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