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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن قدرتها على إنتاج 10.3 مليون سيارة هذا العام

تويوتا تكشف عن قدرتها
تويوتا تكشف عن قدرتها لإنتاج 10.3 مليون سيارة هذا العام

تهدف تويوتا إلى إنتاج حوالي 10.3 مليون سيارة هذا العام، وهو رقم قياسي للشركة اليابانية. 

في أعقاب النجاح الكبير لعام 2023 الذي شهد بناء 9.23 مليون مركبة بين يناير ونوفمبر (لم يتم الإعلان عن أرقام ديسمبر بعد)، تتطلع تويوتا إلى بناء 3.4 مليون مركبة في اليابان هذا العام و6.9 مليون أخرى في الخارج، بما في ذلك لـ علامة لكزس. 

 تويوتا تكشف عن قدرتها لإنتاج 10.3 مليون سيارة هذا العام

نشرت صحيفة “نيكي” اليابانية لأول مرة أرقام الإنتاج المخطط لها، لكن تويوتا نفسها تقول إن الأرقام لم تنشرها. 

ويمضي التقرير ليشير إلى أن تويوتا تتوقع إنتاج ما يقرب من 250 ألف سيارة كهربائية في عام 2024 قبل زيادة هذا الرقم إلى 600 ألف وحدة في عام 2025.

يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لنمو أرقام الإنتاج والمبيعات لشركة تويوتا هو الطلب على نماذجها الهجينة، بما في ذلك السيارات الهجينة التقليدية، والسيارات الهجينة المعتدلة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن.

باعت تويوتا ما مجموعه 3.1 مليون سيارة كهربائية هجينة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، منها 24,127 سيارة هجينة خفيفة الوزن، و112,807 سيارة هجينة كهربائية. 

وأفادت رويترز بأن الشركة تخطط لزيادة إنتاج نماذجها الهجينة بفضل الطلب القوي المتزايد في السوق.

وبينما تواصل تويوتا تحقيق الكثير من النجاح مع سياراتها التي تعمل بالاحتراق، فإن مبيعاتها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تظل صغيرة. 

باعت 95,220 سيارة كهربائية بالبطارية فقط بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذه كانت زيادة كبيرة عن 24,466 سيارة باعتها في عام 2022، إلا أن الرقم لا يزال متخلفًا عن العديد من منافسيها.

أنتجت تويوتا 3,099,950 سيارة في اليابان و6,131,118 سيارة في الأسواق الخارجية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.3% و4% على أساس سنوي على التوالي. 

عند إضافة العلامتين التجاريتين هينو ودايهاتسو، قامت تويوتا ببناء إجمالي 10,612,020 مركبة بين يناير ونوفمبر 2023.

 

تويوتا لكزس السوق رويترز دايهاتسو يناير

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