أوستن وجالانت يبحثان تحول إسرائيل إلى "عمليات أقل شدة" في قطاع غزة

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت تحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية "أقل شدة" في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الجانبين بحثا الاضطرابات في الضفة الغربية وعدداً من القضايا الأمنية الإقليمية.

وأضافت في بيانها أن أوستن أكد لجالانت ضرورة تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة وحماية المدنيين.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي نظيره الإسرائيلي بأنه يعي المخاوف الإسرائيلية بشأن الحدود اللبنانية، وأكد له عزم واشنطن منع تصعيد الوضع.