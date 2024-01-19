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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوستن وجالانت يبحثان تحول إسرائيل إلى "عمليات أقل شدة" في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت تحول إسرائيل إلى عمليات عسكرية "أقل شدة" في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الجانبين بحثا الاضطرابات في الضفة الغربية وعدداً من القضايا الأمنية الإقليمية.

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وأضافت في بيانها أن أوستن أكد لجالانت ضرورة تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة وحماية المدنيين.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي نظيره الإسرائيلي بأنه يعي المخاوف الإسرائيلية بشأن الحدود اللبنانية، وأكد له عزم واشنطن منع تصعيد الوضع.

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي ل أوستن جالانت إسرائيل غزة

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