سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

أثار سيف فاروق جعفر، الذي كان لاعبًا في نادي الزمالك وحاليًا يلعب في صفوف بيراميدز، الجدل بتصريحاته حول زميله رمضان صبحي، الذي يرتبط اسمه من جديد بالعودة إلى النادي الأهلي.

في تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أعرب سيف جعفر عن أمنيته بالبقاء في صفوف الزمالك، مشيرًا إلى عدم فهم الجماهير للقصة كاملة لرحيله مشيرا إلى حبه الكبير للجماهير الزملكاوية.

وفيما يتعلق برمضان صبحي، وصفه جعفر بأنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق يلعب فيه، وأكد أنه سعيد في بيراميدز، لكنه أعرب عن إحساسه الشخصي بأن رمضان صبحي سيعود إلى النادي الأهلي في يوم من الأيام.

تأتي هذه التصريحات في سياق تكهنات حول مستقبل رمضان صبحي وإمكانية عودته إلى النادي الأهلي بعد تجربته في صفوف بيراميدز.