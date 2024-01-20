التأمين الصحي الشامل: اعتماد مبدأ التنافسية بين مقدمي الرعاية لصالح المرضى

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة موسعة لمحافظة أسوان، استغرقت ثلاثة أيام.

استهدفت الزيارة التعريف بخطوات الحصول على اعتماد "جهار" كبوابة رئيسية للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية الصادرة عن الهيئة، وذلك تحقيقا لأهداف محور الصحة برؤية مصر 2030، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وخلال لقاء وفد الهيئة باللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل يقوم علي مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المرضى، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد المنشآت الصحية بجميع أنواعها، ومن جميع القطاعات: الحكومية، والجامعية، والخاصة، والعسكرية، والتابعة لقطاع الأعمال العام، والكيانات الكبرى، مشيرا إلى أن معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد دوليا، تضمن كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، من خلال إدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد للمنشأة الصحية، والقيام بعمل ما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وفحوصات طبية دون زيادة أو نقصان.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الفارق لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، وبجهودها في نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغيراً جذرياً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة في ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، ولفت إلى أن المنظومة بالمحافظة ستضم 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية حيث تم التشغيل التجريبي لـ 76 وحدة صحية و 4 مستشفيات، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 90 % من مواطني المحافظة ضمن المنظومة، مؤكدا دعمه لتطبيق معايير الجودة بكافة المنشآت الصحية.

وفي إطار دور الهيئة في نشر ثقافة الجودة، افتتح كل من الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء أسامة صبحي، نائب رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، البرنامج التدريبي الذي نظمه فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان ومركز التدريب المعتمد بالهيئة، بهدف تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الاعتماد المبدئي، والتعريف بالمزايا التنافسية لتقديم الخدمات الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي أقيم على مدار يومين بقاعة المؤتمرات الخاصة بالقوات المسلحة بأسوان، وذلك بحضور 200 متدرب من مديري المستشفيات ومسئولي الجودة بالمستشفى العسكري ومستشفيات جامعة أسوان وهيئة الرعاية الصحية والقطاع الخاص، واعضاء فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة أسوان . شارك في البرنامج التدريبي د. السيد العقدة، د. خالد عمران، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د. الشيماء عبد الفتاح، مدير عام مركز التدريب المعتمد بالهيئة، اللواء عطا الله حشاد، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأسوان، وقيادات جميع مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية بمحافظة أسوان.

وخلال الزيارة، قام وفد الهيئة بجولة ميدانية بمستشفى أسوان العسكري التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بقيادة اللواء دكتور خالد شكري، مدير الإدارة. وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن اعجابه بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة وحماس فرق العمل الطبية لخوض رحلة الحصول على اعتماد "جهار" مؤكدا الاستعداد التام لتعاون الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني في هذا الإطار.

قام الوفد كذلك بزيارة مستشفيات أسوان الجامعية، والتي تخدم المحافظة بالكامل من حدود مصر الجنوبية وحتى السباعية شمالا، وعلى رأسها مستشفى الباطنة التخصصي ، استهدفت الزيارة الوقوف على مدى جاهزية المستشفيات لتطبيق الجودة. استقبل وفد الهيئة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح المدير، التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، حيث أشاد الوفد بالبنية التحتية والأجهزة الحديثة والمستوى الطبي اللائق لتقديم خدمة طبية ذات جودة لأهالي أسوان.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه يجري الاستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، مؤكدا حرصه على تطبيق معايير الجودة بجميع المستشفيات الجامعية والتعاون مع فريق العمل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وصرح أن المنشآت الطبية بجامعة أسوان تضم: مبنى العيادات الخارجية، ومستشفى الجراحة، ومستشفى الباطنة التخصصي، ومستشفى الاستقبال والطوارئ (تحت الإنشاء)، ومستشفى جراحات العظام، بإجمالي سعة سريرية تصل إلى 750، وتستقبل حوالي ٣٥٠ الف حالة سنوياً، وتقوم بـ 30 الف عملية بمختلف التخصصات سنويا.

وفي سياق متصل اجتمع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بفريق العمل بفرع أسوان بقيادة د. رحاب علي، مدير الفرع، لاستعراض انجازات الفرع وخطته في التوسع في تأهيل المنشآت الصحية من مختلف القطاعات للحصول على الاعتماد، كما استمع لمقترحات العاملين بالفرع لتذليل كل معوقات تحقيق الاهداف الاستراتيجية للهيئة بمحافظه أسوان.