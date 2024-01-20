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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القاهرة: تحرير 496 محضرا لمخابز مخالفة في حملة مكبرة

ناصر ثابت وكيل وزارة
ناصر ثابت وكيل وزارة التموين في القاهرة

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين في القاهرة ، استمرار الحملات التفتيشية المتتالية والموجعة برئاسته ضد المخالفين من الذين يستغلون الظروف الحالية، مؤكدا تفعيلها ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه مؤكدا أن حق المواطن خط أحمر غير مسموح المساس به.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وصرح مدير مديرية تموين القاهرة ان الحملات التفتيشية التي تمت خلال الايام القليلة الماضية  لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الأربع علي الاسواق والمحال والمخابز ، بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والادارات الفرعية التابعة لها قد اسفرت عن تحرير عدد 496 محضر مخالفات المخابز تنوعت مابين، مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات ، وكذا توقف عن العمل بدون إذن وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجودميزان فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرةوعدم وجود ماكينة خبز.

شملت الحملات المكثفة لمديرية تموين القاهرة تحرير محاضر لمخالفات في مجال الاسواق بأجمالي 367 محضر شملت مخالفات عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، وشملت ايضا مخالفات انتهاء صلاحية وبيع بدون ترخيص و أوكازيون وهمي  وغش تجارى وعرض سلع مجهولة المصدر ، ومخالفات عدم وجود شهادة صحية.
 

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 16 محضرا شمل بيع بوتجاز بأزيد من السعر الرسمي  و توقف محطة بدون إذن، وتشغيل محطة مواد بترولية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأكد مدير تموين القاهرة الاستمرار دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن، موجها بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مع المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر، مشددا بأنه لا تهاون او تراخي في حق المواطن، مضيفا:" مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من أجل  الحرب على الفساد  والطرق بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن".

كما وجه بضرورة الرصد الدائم لاي مخالفات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

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التموين الحملات التفتيشية وزير التموين

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