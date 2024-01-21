أخبار التكنولوجيا|نصب واحتيال.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك.. وتخلص فورًا من سخونة هاتفك الآيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سامسونج تفاجئ المستخدمين بموبايل جبار للفئة المتوسطة
يبدو أن العملاق الكوري لم يتوقف بعد إطلاق سلسلة Galaxy S24، حيث كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة تحت اسم Galaxy F55 5G والذي يدعم شبكة 5G.
تخلص فورًا من ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون بهذه الطرق
ربما بدأت تتساءل عن كيفية السيطرة أو منع ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون، وهناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن هاتفك على وشك السخونة الزائدة.
ملك فئة Reno.. موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر مناسب
أصبح ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يشكل عائقًا كبيرًا أمام راغبي الشراء، مما دفع البعض إلى التركيز على شراء هواتف الميزانية المحدودة والتي تتميز بأسعار رخيصة ولكنها في الوقت نفسه لا تقدم المواصفات الكبيرة التي تلبي رغبات المشترين.
نصب واحتيال.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك
حذَّر خبراء جميع مستخدمي منصة "Facebook" فيسبوك من عمليات نصب واحتيال تتم داخل المنصة وتستهدف سرقة أموال المستخدمين عن طريق الإعلانات المُضللة.
قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل
استطاعت سلسلة هواتف Honor Magic 6 الأحدث من شركة "Honor" هونر أن تحقق مبيعات قياسية حيث تخطت السلسلة المتكونة من هاتفي Magic 6 وMagic 6 Pro حاجز 100 مليون دولار في أقل من 3 دقائق.
رائد الغلابة.. أقوى موبايل سامسونج بسعر مناسب
تتطلع أنظار جمهور ومستخدمي هواتف سامسونج إلى سلسلة Galaxy S24 وبالأخص هاتف Galaxy S24 Ultra الذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة والذي يُعد أفضل رائد في فئة الأندرويد عالميًا، ولكن ما يجعل شراء هذه الهواتف الرائدة مستحيلًا هو سعرها.