أخبار التكنولوجيا|نصب واحتيال.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي فيسبوك.. وتخلص فورًا من سخونة هاتفك الآيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبدو أن العملاق الكوري لم يتوقف بعد إطلاق سلسلة Galaxy S24، حيث كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة تحت اسم Galaxy F55 5G والذي يدعم شبكة 5G.



ربما بدأت تتساءل عن كيفية السيطرة أو منع ارتفاع درجة حرارة هاتفك الآيفون، وهناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن هاتفك على وشك السخونة الزائدة.



أصبح ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يشكل عائقًا كبيرًا أمام راغبي الشراء، مما دفع البعض إلى التركيز على شراء هواتف الميزانية المحدودة والتي تتميز بأسعار رخيصة ولكنها في الوقت نفسه لا تقدم المواصفات الكبيرة التي تلبي رغبات المشترين.



حذَّر خبراء جميع مستخدمي منصة "Facebook" فيسبوك من عمليات نصب واحتيال تتم داخل المنصة وتستهدف سرقة أموال المستخدمين عن طريق الإعلانات المُضللة.



استطاعت سلسلة هواتف Honor Magic 6 الأحدث من شركة "Honor" هونر أن تحقق مبيعات قياسية حيث تخطت السلسلة المتكونة من هاتفي Magic 6 وMagic 6 Pro حاجز 100 مليون دولار في أقل من 3 دقائق.



تتطلع أنظار جمهور ومستخدمي هواتف سامسونج إلى سلسلة Galaxy S24 وبالأخص هاتف Galaxy S24 Ultra الذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة والذي يُعد أفضل رائد في فئة الأندرويد عالميًا، ولكن ما يجعل شراء هذه الهواتف الرائدة مستحيلًا هو سعرها.