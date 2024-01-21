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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

كارثة اقتصادية تضرب إسرائيل.. صحيفة عبرية تكشف معاناة المدن من البطالة الآخذة في الارتفاع والتجارة التي لاتتعافى

إسرائيل تنهار اقتصاديا
إسرائيل تنهار اقتصاديا

الكارثة الاقتصادية تضرب إسرائيل، حيث تفرض الحرب في الجنوب والشمال خسائر اقتصادية فادحة ليس فقط على المدن التي تم إجلاء سكانها، بل أيضاً على مدن الخط الثاني؛ وذلك بحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، وقد رصدت بيانات البطالة والتجارة في 20 مدينة منذ بداية الحرب، ففي إيلات وطبريا ونهاري، ارتفعت معدلات البطالة وتضررت التجارة بشدة.

 

ووفقا لتقرير الصحيفة العبرية، فإن الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، تسببت أيضاً في خسائر اقتصادية ضخمة، وفي المقدمة تأتي بالطبع المستوطنات في الجنوب والشمال التي تحولت إلى مستوطنات أشباح منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولكن الضرر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى كامل البلاد، حيث تم فصل 300 ألف جندي احتياط تم تجنيدهم من وضع العاملين في الاقتصاد، مما خلق اضطرابًا في أماكن العمل، وتعرضت بعض الفروع لأضرار جسيمة في جميع مناطق البلاد. 

 

 

معياران لتقييم آثار الكارثة الاقتصادية

 

 

ولدراسة عمق ونطاق الضرر على مدن إسرائيل، لجأت صحيفة "كالكاليست" لمعيارين للتحقق من الوضع في مختلف المدن، حيث قامت باختبار الضرر الاقتصادي باستخدام رقمين، الأول هو نسبة الباحثين عن عمل في مختلف المدن في شهري نوفمبر وديسمبر، مقارنة بأرقام قبل الحرب، وذلك بحسب بيانات مكتب خدمة التوظيف الذي يشمل المدن التي يزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة، أما الرقم الثاني الذي تم فحصه فهو التغير في استخدام بطاقات الائتمان في شهري نوفمبر وديسمبر مقارنة بمتوسط ​​عام 2023 قبل الحرب، وهنا أيضاً تقسيم حسب المدن توفره شركة شيبا، الشركة التي تدير البنية التحتية للدفع ببطاقات الائتمان في إسرائيل، ويعتبر استخدام بطاقات الائتمان معلماً يعتبر مؤشراً لحالة الاستهلاك.

 

 

الضرر الأكبر وقع على تلك المدن 

 

 

والضرر الأكبر وقع بالطبع في المدن التي تم إخلاؤها، فقد عانت كريات شمونة وسديروت من انخفاض حاد بنسبة تزيد عن 70% في استخدام بطاقات الائتمان في شهري نوفمبر وديسمبر، وفي سديروت، بدأ انتعاش طفيف مع انخفاض بنسبة 60% "فقط" في استخدام بطاقات الائتمان في الأسابيع الأخيرة بعد عودة السكان تدريجيًا إلى المدينة، والمدينة التي عانت من أسوأ الأضرار هي بلا شك إيلات، وفي إيلات، كانت هناك زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف في معدل البطالة من 2.7% فقط في سبتمبر إلى 8.9% في ديسمبر، وكان الانخفاض في استخدام بطاقات الائتمان أكثر من 30% في ديسمبر مقارنة بانخفاض قدره 0.5% فقط في إسرائيل. 

 

أما طبريا، فقد ارتفعت معدلات البطالة من 5% إلى 8.5% في ديسمبر، وانخفض استخدام بطاقات الائتمان بنسبة 20% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، وهي ثاني أعلى نسبة في البلاد بين المدن التي لم يتم إخلاؤها، وحتى في طبريا، يعود الانخفاض الحاد إلى نقص السياحة، لكن الانخفاض أكثر اعتدالا منه في مدينة إيلات، حيث أن اعتماد طبريا على السياحة أقل مما هو عليه في إيلات، وفي كلا المعيارين – البطالة والتجارة – لم يكن هناك أي تحسن تقريبًا في البيانات بين نوفمبر وديسمبر في طبريا.

 

 

هذا وضع نهاريا وعسقلان

 

 

وبحسب الصحيفة العبرية، فمن المدن الأخرى التي عانت من تدهور النشاط الاقتصادي هي عسقلان ونهاريا، والسبب هنا هو الأمن: عسقلان كانت المدينة الأكثر تعرضاً للقصف في إسرائيل منذ بداية الحرب، ورغم عدم إجلاء سكانها بشكل كامل، إلا أن النشاط الاقتصادي للمدينة تضرر بشكل كبير، وتضاعف معدل البطالة من 4% إلى 9.3% في ديسمبر، ومن حيث الاستهلاك، فإن عسقلان في الواقع في اتجاه التحسن، وبعد انخفاض استخدام بطاقات الائتمان بنسبة 19.2% في نوفمبر، انخفض الانخفاض إلى 7.3% في ديسمبر، لكن هذا لا يزال انخفاضًا حادًا ملحوظًا مقارنة بالمتوسط ​​في عام بقية البلاد.

ولم تتعرض نهاريا، التي تقع شمال البلاد، لقصف كبير مثل عسقلان، لكن موقعها بالقرب من الخط الشمالي أثر على نشاطها الاقتصادي، وبينما انخفض التهديد الصاروخي في الجنوب إلى حد كبير، فإنه يتزايد في الشمال، وكانت النتيجة أن تعرضت المدينة لضربة اقتصادية كبيرة مع معدل بطالة تضاعف تقريبا خلال الحرب إلى 9.2%، وانخفاض في استخدام بطاقات الائتمان من 8% إلى 16% في شهري نوفمبر وديسمبر.

فيما تتميز مدن الخط الثاني، أشدود وبئر السبع، بالاتجاه المختلط، وتعد كلتا المدينتين من بين المدن القليلة التي شهدت زيادة في استخدام بطاقات الائتمان في ديسمبر مقارنة بالمعدل السنوي، وفي الوقت نفسه زيادة كبيرة في البطالة مقارنة بشهر سبتمبر، وفي أشدود تضاعف معدل البطالة من 3.7% في سبتمبر إلى 7% في ديسمبر، ولكن استخدام بطاقات الائتمان قفز بنسبة 9.3% بين نوفمبر وديسمبر، ليصل إلى زيادة قدرها 4.2% مقارنة بالمتوسط ​​السنوي، وانتقلت بئر السبع أيضًا في شهر ديسمبر إلى وضع يزيد بنسبة 2.8% عن متوسط ​​الاستخدام السنوي لبطاقات الائتمان، ولكن لا يزال هناك معدل بطالة يبلغ 6.8% هناك.

 

 

أضرار أعلى من المتوسط ​​في تل أبيب والقدس

 

 

كما عانت المدن الكبرى مثل القدس وتل أبيب من تأثير أكبر من المتوسط ​​على النشاط الاقتصادي، وفي تل أبيب تضاعف معدل البطالة إلى 5.3%، وفي استخدام بطاقات الائتمان، سُجل انخفاض كبير في تل أبيب في نوفمبر بنسبة 30% تقريبًا، مقارنة بانخفاض قدره 5.5% فقط في الاقتصاد ككل، ومع ذلك، كان هناك تحسن كبير في شهر ديسمبر بانخفاض قدره 9.4% فقط، ولكن كما ذكرنا، لا يزال هذا الانخفاض أعلى من المتوسط.

فيما يعود التراجع الحاد في تل أبيب إلى عدة عوامل: يعد مجال السياحة والترفيه والتسلية من النقاط المهمة في المدينة، وهي بالطبع صناعات تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب، بالإضافة إلى ذلك، كان تأجيل بدء العام الدراسي في الأكاديمية أيضًا عاملاً في تباطؤ النشاط، حيث لم يعود الطلاب إلى المدينة، ومع ذلك، لا تزال تل أبيب قوية جدًا من الناحية الاقتصادية، كما يتضح من التحسن الكبير في بيانات بطاقات الائتمان في ديسمبر، وعلى الرغم من أن السياحة ستستغرق بعض الوقت للتعافي، يبدو أن المدينة ستعرف كيفية احتواء هذا الضرر.

وتضررت القدس أيضًا، وهو ما تم التعبير عنه بشكل رئيسي من خلال الارتفاع الحاد في معدل البطالة من 3.4% قبل الحرب إلى 7% في نوفمبر و6.5% في ديسمبر، لقد ارتفع الانخفاض في استخدام بطاقات الائتمان فعليًا من 7% في نوفمبر إلى 10% في ديسمبر، لكن مصدرًا في البلدية لا يشعر بالقلق، ووفقا له، هناك 45 ألف طالب في القدس، وبالنظر إلى أن العام الدراسي بدأ في شهر ديسمبر فقط ولم تصل سياحة عيد الميلاد هذا العام، "فهذا انخفاض معتدل. رجال الأعمال يعرفون كيف يشكون وأنا لا أسمع شكاوى.

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