حقيقة وجود أزمة في توفير البطاطس بالأسواق.. شعبة الخضار بالغرفة التجارية توضح

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إننا لا يوجد لدينا أي أزمة فيما يخص مخزون "البطاطس"، متابعا: لدينا زراعات متلاحقة من البطاطس، ولا يوجد فجوة في السوق المصري.

وأضاف "حاتم النجيب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الدولة ستعاني الموسم القادم من وجود فجوة في البطاطس، نتيجة لنقص استيراد تقاوي البطاطس، متابعا: لا يوجد لدينا أزمة في البطاطس الآن.

واسترسل: لا يوجد داع الآن لوقف تصدير البطاطس، متابعا: لا يوجد لدينا أزمة في البطاطس، فهي متوفرة داخل كل الأسواق بالأسعار المناسبة.

وأكمل: لا يمكننا وقف تصدير البطاطس الآن، فنحن نمتلك مخزون كافي من البطاطس ولا نعاني من أزمة.

