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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. بدء إجازة نصف العام في الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية بهذا الموعد

إجازة نصف العام
إجازة نصف العام

أعلنت بعض الكليات نتائج الفصل الدراسي الأول 2024 ولكن رسميا لم تبدأ إجازة نصف العام، وذلك بسبب عدم انتهاء بعض الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبحث الطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024.

ويستعرض موقع صدي البلد، الخريطة للعام الجامعى الجاري 2023 -2024 ومنها موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول ،وبداية الفصل الدراسي الثاني.

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تفعيل نظام UMS الإلكتروني بجامعة عين شمس لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

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بشرى سارة للطلاب بشأن التقديم بالجامعات الأهلية والخاصة.. 70% للصيدلة و75% للطب

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عميدة بنات عين شمس تفتتح مسجد الكلية بعد تجديده .. صور

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قرار جمهوري بـ تعيين أسامة السيد عميدًا لـ تربية نوعية عين شمس

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نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بآداب عين شمس

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مستشفيات جامعة عين شمس: إنهاء قوائم انتظار مرضى «تغيير المفاصل»

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عميدة تمريض عين شمس تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

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نزع الملكية للمنفعة العامة.. ندوة بحقوق عين شمس اليوم

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تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الطب والأسنان والصيدلة

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أخبار التعليم| تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. الفرصة الأخيرة لـ الالتحاق بكلية الطب بـ75%.. الامتحانات مراقبة بالكاميرات.. جامعة عين شمس تكشف عن حالات الغش

موعد بدء إجازة نصف العام 

وكشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسي 30 سبتمبر وينتهى فى يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 

وبدأ العام الجامعي  30 سبتمبر 2023 ويستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى الدرسة فى الخميس 25 يناير 2024 وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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