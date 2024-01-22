أخبار السيارات| الوقت المناسب لغسل المحرك .. وكيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

غسل محرك السيارة بطريقة غير سليمة يلحق أضرار جسيمة به، وبالتالي ليس من الضروري ان تقوم بغسل المحرك باستمرار ، ويجب الالتزام بالحفاظ عليه تفاديا لحدث أي اضرار بـ المكونات الإلكترونية المحيطة به.

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خدماتها الجديدة من اجل تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت، وذلك من اجل تسهيل المعاملات المرورية علي المواطنين .

يعرض داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة مميزة من طرازات السيارات المعرضة للبيع ومن ضمن هذه السيارات سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 ، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق .

يقدم الصانع الصيني عدد غير محدود من السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وتقدم بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعرض الطرازات الجديدة الان بأسعار مرتفعة جدا ، وذلك بسبب ما تعرض له قطاع صناعة السيارات العالمي من أزمات كبيرة أثرت علي عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد زيادة أقبال المواطنين علي سوق السيارات المستعمل لما يتواجد ه من مميزات منها توافر قطع غيار السيارات المستعملة بسهلة ، بالإضافة الي إمكانه بيع السيارة مرة اخري دون عناء او مشقة.