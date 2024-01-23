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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلي جلادستون تدخل التاريخ كأول أمريكية أصلية تترشح لجوائز الأوسكار

Killers of the Flower
Killers of the Flower Moon

دخلت ليلي جلادستون التاريخ كأول أمريكية أصلية تترشح لنيل جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن بطولة فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the Flower Moon.

 

ليلي جلادستون خاضت أول تجاربها الفنية في فيلم Killers of the Flower Moon أمام روبرت دي نيرو الذي ترشح بدوره ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد، وليوناردو دي كابريو الذي غاب عن قوائم الترشيحات هذا العام. 

 

تلعب ليلي جلادستون دور مولي بروكهارت، وهي سيدة من سكان أمريكا الهنود الأصليين، تنتمي لقبيلة الأوساج، وتتعرض أسرتها لجرائم قتل متتالية على يد دي نيرو ودي كابريو ورجالهما، للاستحواذ على إرث الأسرة. 

 

تدور أحداث Killers of the Flower Moon حول سكان أمريكا الأصليين الذين يتلكون ثروة كبيرة من البترول، ولكنهم يخضعون تحت وصاية ذوي البشرة البيضاء الذين يسعون للزواج منهم في العلن، وإنهاء حياتهم في الخفاء للاستيلاء على أموالهم بعد الوفاة. 

 

تفوقت ليلي جلادستون التي قامت بدور زوجة ليوناردو دي كابريو في أول وأكبر أدوارها التمثيلية بفيلم Killers of the Flower Moon، بعد العديد من التجارب التي تكاد لا تذكر. 

 

نالت جلادستون التي تبلغ من العمر 37 عاما، العديد من ترشيحات الجوائز هذا العام، وحصلت على جائزة اختيارات النقاد كأفضل ممثلة متفوقة على مارجو روبي وإيما ستون ورفاقهن. 

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