أخبار التكنولوجيا|وان بلس تكشف عن هاتف رائد بمزايا استثنائية للألعاب.. أوبو تعزم إطلاق أرخص هواتف Reno 11

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قدمت كافيار Caviar، العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة والمتخصصة في تصنيع أجهزة سامسونج وآبل الرائدة من الذهب والألماس، مجموعة جديدة تسمى “Era of Dragon” لجهاز Samsung Galaxy S24 Ultra.

عقدت شركة وان بلس OnePlus، الصينية شراكة مع Pixelworks لتقديم تجربة ألعاب استثنائية ضمن الإصدار العالمي من هاتفها الجديد OnePlus 12.

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق الإصدار الثالث في سلسلة Reno 11، حيث تعتزم طرح هاتفها الجديد Reno 11F 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت العلامة التجارية الصينية وان بلس OnePlus، إلى جانب إطلاق هاتف OnePlus 12 الرائد، عن هاتف متوسط ​​المدى بمواصفات متميزة.

في المشهد المذهل للهواتف الذكية، اتخذت معركة التفوق منعطفا مثيرا للاهتمام مع إصدار شركة سامسونج لهاتفها الرائد الجديد Galaxy S24 Ultra والذي يأتي كأول هاتف أندرويد يدعم تقنية الذكاء الأصطناعي فهو ليس مجرد هاتف عادي؛ بل إنه مثال رائع لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة.

قدمت شركة وان بلس OnePlus، إلى جانب الإطلاق العالمي لهاتفي OnePlus 12 وOnePlus 12R، سماعات OnePlus Buds 3 المزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.