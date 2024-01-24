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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|وان بلس تكشف عن هاتف رائد بمزايا استثنائية للألعاب.. أوبو تعزم إطلاق أرخص هواتف Reno 11

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بالفيديو.. شاهد موبايل سامسونج الجديد مطلي ذهب عيار 24

 

قدمت كافيار Caviar، العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة والمتخصصة في تصنيع أجهزة سامسونج وآبل الرائدة من الذهب والألماس، مجموعة جديدة تسمى “Era of Dragon” لجهاز Samsung Galaxy S24 Ultra.

 

وان بلس تحطم الجميع.. موبايل جديد للألعاب بإمكانات وسعر منافس

عقدت شركة وان بلس OnePlus، الصينية شراكة مع Pixelworks لتقديم تجربة ألعاب استثنائية ضمن الإصدار العالمي من هاتفها الجديد OnePlus 12.

 

إمكانات عالية وسعر أرخص.. أوبو تطلق وحش Reno الجديد

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق الإصدار الثالث في سلسلة Reno 11، حيث تعتزم طرح هاتفها الجديد Reno 11F 5G في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

أداء استثنائي وسعر خرافي.. هاتف جديد من وان بلس يقلب الأسواق

أعلنت العلامة التجارية الصينية وان بلس OnePlus، إلى جانب إطلاق هاتف OnePlus 12 الرائد، عن هاتف متوسط ​​المدى بمواصفات متميزة.

عمالقة الأداء والكاميرا.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وشاومي 14 برو

في المشهد المذهل للهواتف الذكية، اتخذت معركة التفوق منعطفا مثيرا للاهتمام مع إصدار شركة سامسونج لهاتفها الرائد الجديد Galaxy S24 Ultra والذي يأتي كأول هاتف أندرويد يدعم تقنية الذكاء الأصطناعي فهو ليس مجرد هاتف عادي؛ بل إنه مثال رائع لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة.

 

بسعر رخيص جدا.. وان بلس تطرح إيربودز بميزة إلغاء الضوضاء

 

قدمت شركة وان بلس OnePlus، إلى جانب الإطلاق العالمي لهاتفي OnePlus 12 وOnePlus 12R، سماعات OnePlus Buds 3 المزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

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