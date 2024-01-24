درجات الحرارة تصل لـ 11.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس | فيديو

سقوط أمطار بهذه المناطق..

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس .

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاربعاء طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما أعلنت هيئة الأرصاد عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية ومناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، كما صرحت الهيئة الجوية للأرصاد، إنه من المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة.

وأما فيما يتعلق بالظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك احتمالية لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، مشيرة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام المقبلة يشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أنه ستتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

كما حذرت الأرصاد من تقلبات فجائية في الطقس واختلاف درجات الحرارة، لأن لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات.

من جهة اخرى كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس.

كما تتأثر البلاد هذه الفترة أيضا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت الدكتور منار غانم من انخفاض درجات الحرارة ليلا، مؤكده على ان الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، وقد تصل إلى حد الصقيع، في وسط سيناء والوادي الجديد.

ونوهت ايضا باستمرار الأجواء الشتوية وفرص تساقط الأمطار حتى بداية الأسبوع القادم، مناشدة المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية يوميا.