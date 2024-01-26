أخبار التعليم .. بوابة التعليم الأساسي| ظهرت الآن نتيجة صفوف النقل 2024.. اعرف درجاتك.. طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تُشارك باحتفالية المحافظة لعيد الشرطة الـ72

يبحث جميع طلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة القاهرة وأولياء امورهم ، عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تقدم الجامعة عالمياً في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024، حيث حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الانتاج الفكري للجامعة، بلغت في هذا الإصدار 246,127 استشهادا مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 213,475 استشهادا بزيادة قدرها 32,652 استشهادا خلال ستة أشهر فقط.

تشهد الآن بوابة التعليم الأساسي على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة، إقبالا كثيفا من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة صفوف النقل 2024 بمحافظة القاهرة .

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.

شارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم بالاحتفالية التي نظمتها المحافظة للإحتفال بأعياد الشرطة ال٧٢، حيث شاركوا رجال الأمن بتوزيع، الورود والشوكولاته على المواطنين، وذلك في أجواء من الفرحة والسرور.