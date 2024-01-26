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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

‏زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ الإيطالى: مصر مركز ثقل للأمن والاستقرار في المنطقة

صدى البلد

استقبل السناتور الإيطالي لوشو ملان زعيم كتلة الاغلبية للائتلاف اليمنى الحاكم في إيطاليا، بسام راضي سفير مصر فى روما حيث تم بحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، وقد عبر الجانبان خلال اللقاء الذى تم بمقر مجلس الشيوخ الايطالى عن ارتياحهما البالغ للتطور اللافت الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي ٢٠٢٣ والطفرة التى حدثت على كافة المستويات، السياسية، الاقتصادية، التجارية، العسكرية، الطاقة، فضلاً عن قطاع السياحة. 

وقد أوضح بسام راضي ان هناك وعى براجماتي وجغرافي وسياسي متبادل بين البلدين نحو التعامل مع تحديات المرحلة الحالية التى يمر بها العالم انعكس على التعاون المكثف والمثمر بشأن كافة الملفات المشتركة، مثل الهجرة والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية، وكذلك فى حالة الأزمات والطوارئ مثل الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتداعياته التى اثرت على الامن الاقليمى باسره وامتد إلى باب المندب والبحر الأحمر، فضلاً عن التعاون القائم لمواجهة العديد من التحديات في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقد أكد السناتور لوشو ملان من جانبه على تطلع إيطاليا مواصلة تطوير التعاون المشترك ودفع عجلة التعاون نحو آفاق أرحب مع دولة محورية مثل مصر التى تعتبر مركز ثقل للأمن والاستقرار فى المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.

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