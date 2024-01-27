عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|لو بتستخدم واتساب على كمبيوتر الشركة فعل هذه الميزة.. هاتف ألعاب أسطوري من Asus بـ 44 ألف جنيه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أنحف هاتف قابل للطي.. هونر تغزو الأسواق بموبايل جديد

فتحت شركة هونر Honor، باب الحجز المسبق لشراء هاتفها القابل للطي الجديد Honor Magic V2، في أسواق أوروبا وذلك بعد حوالي 5 أشهر من الإعلان عنه في معرض IFA 2023 بـ برلين.

 

شبيه آيفون وسعره رخيص جدا.. أحدث موبايل Infinix لمحدودي الدخل

قامت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، بتوسيع تشكيلة هواتفها الاقتصادية Smart 8، من خلال إطلاق إصدار جديد تطلق عليه اسم Smart 8 Pro، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

معالج جبار ورامات ضخمة .. موبايل جديد من ريلمي ينافس شاومي وهونر

كشفت شركة ريلمي Realme، في العام الماضي، عن هاتف Realme GT Neo 5 المجهز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في فبراير 2023، وبحسب ما ورد تعمل العلامة التجارية الصينية على خليفته، الذي يطلق عليه اسم Realme GT Neo 6.

 

لو بتستخدم واتساب على كمبيوتر الشركة.. لازم تفعل الميزة الرهيبة دى

أصبح تطبيق واتساب WhatsApp، جزءا لا يتجزأ من تفاعلاتنا اليومية، سمح تقديم إصدار الويب WhatsApp Web للمستخدمين بالانتقال بسلاسة بين الهاتف والكمبيوتر، ومع ذلك، على عكس تطبيق الهاتف المحمول،

 

بـ44 ألف جنيه.. شاهد هاتف الألعاب الأسطوري من Asus بمواصفات خارقة

طرحت شركة أسوس Asus، هاتف الألعاب الرائد ROG Phone 8 Pro، للبيع في الأسواق الهندية كأول سوق دولي للهاتف، وهو معروض للبيع الآن من خلال الموقع الهندي الرسمي لشركة Asus.

جوجل تطلق هواتف Pixel 8 بـ لون ثوري جديد.. فيديو وصور

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، هاتفها الذكي Pixel 8 Pro بلون جديد، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بالتشويق للون الجديد خلال الأسبوع الماضي، والذي كان من المقرر إطلاقه في 25 يناير، ولكن تم طرحه بشكل رسمي اليوم.

 

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|تعرف على خاصية حماية الأجهزة المسروقة لهواتف آيفون.. وهواوي تتحدى بموبايل جديد للشباب

أخبار التكنولوجيا|واتساب يفعل المستحيل ويقلب موازين طرق المراسلة.. مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرح 22 ألف عامل

أخبار التكنولوجيا|لعبة Palworld تتصدر التريند وتحطم الأرقام القياسية.. سامسونج تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف

أخبار التكنولوجيا|ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس في 2024.. وإزاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

ترشيحاتنا

حفيد نيلسون مانديلا عن القضية الفلسطينية: لن نتوقف عند محكمة العدل الدولية|فيديو

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية من إعداد إدارة الشئون المعنوية

في ذكري ميلاد الفنان هشام سليم .. تعرف علي المرض الذي أدي لوفاته .. الأسباب والأعراض

بوتين: روسيا تجري تحقيقات في جرائم النازيين ضد السوفييت بالحرب العالمية الثانية

الشاباك الإسرائيلي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر

قبل انطلاق نهائي مصر والجزائر لليد .. دقيقة حدادًا على روح العامري فاروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعبيات تراثية مبهجة في معرض القاهرة الدولي للكتاب | صور

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

تعرف على أكبر عملة في العالم .. هواية إقتناء الطوابع والعملات تغزو معرض الكتاب

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة | بأسهل الخطوات

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

اﻟﻤﺰﻳﺪ