أخبار التكنولوجيا|لو بتستخدم واتساب على كمبيوتر الشركة فعل هذه الميزة.. هاتف ألعاب أسطوري من Asus بـ 44 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

فتحت شركة هونر Honor، باب الحجز المسبق لشراء هاتفها القابل للطي الجديد Honor Magic V2، في أسواق أوروبا وذلك بعد حوالي 5 أشهر من الإعلان عنه في معرض IFA 2023 بـ برلين.

قامت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، بتوسيع تشكيلة هواتفها الاقتصادية Smart 8، من خلال إطلاق إصدار جديد تطلق عليه اسم Smart 8 Pro، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

كشفت شركة ريلمي Realme، في العام الماضي، عن هاتف Realme GT Neo 5 المجهز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في فبراير 2023، وبحسب ما ورد تعمل العلامة التجارية الصينية على خليفته، الذي يطلق عليه اسم Realme GT Neo 6.

أصبح تطبيق واتساب WhatsApp، جزءا لا يتجزأ من تفاعلاتنا اليومية، سمح تقديم إصدار الويب WhatsApp Web للمستخدمين بالانتقال بسلاسة بين الهاتف والكمبيوتر، ومع ذلك، على عكس تطبيق الهاتف المحمول،

طرحت شركة أسوس Asus، هاتف الألعاب الرائد ROG Phone 8 Pro، للبيع في الأسواق الهندية كأول سوق دولي للهاتف، وهو معروض للبيع الآن من خلال الموقع الهندي الرسمي لشركة Asus.

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، هاتفها الذكي Pixel 8 Pro بلون جديد، حيث قامت خلال الأسبوع الماضي بالتشويق للون الجديد خلال الأسبوع الماضي، والذي كان من المقرر إطلاقه في 25 يناير، ولكن تم طرحه بشكل رسمي اليوم.