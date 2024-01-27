عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أهمية التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وربط نتائج البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والاختراع، وتنمية مهارات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية “مصر 2030”.

في هذا الإطار، استقبلت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المشترك بين المعهد والهيئة في تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي.

في بداية اللقاء، أعربت الدكتورة شيرين محرم عن ترحيبها بزيارة رئيس هيئة الاستثمار لمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الاستثمار ومعهد بحوث الإلكترونيات في مجال دعم الشركات الناشئة، توفير الدعم المالي والفني للشركات الناشئة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات الناشئة.

كما أكدت الدكتورة شيرين محرم دور معهد بحوث الإلكترونيات المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المعهد أحد أهم مراكز البحث العلمي والتطوير في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، والذي يلعب دورًا هامًا في تطوير التكنولوجيات الجديدة، ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن نشر الوعي وتنمية المهارات لقطاعات الدولة المختلفة.

وأعرب حسام هيبة عن تقديره للإمكانات الكبيرة التي يتملكها معهد بحوث الإلكترونيات، والجهود المبذولة من المعهد والمدينة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مؤكدًا استمرار هيئة الاستثمار في تقديم الدعم للشركات الناشئة المصرية، من أجل المُساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المُناخ الملائم لنموها وازدهارها، فضلًا عن تقديم جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع في أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية.

txt

وزير التعليم العالي: انتهاء الجولة الدراسية لمديري مراكز التوظيف بسبعة أقاليم

txt

منها تعديل نظام التعليم المدمج|قضايا هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات بعد قليل

txt

معهد البحوث الفلكية يستضيف ورشة عمل حول النسق العمراني للقاهرة التاريخية

txt

الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري اليوم

txt

التعليم العالي X أسبوع| البحوث الفلكية يساهم في اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض.. عاشور يتفقد الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بـ أبورديس

txt

محاضرة عن "قلوب وعقول وجها لوجه مع أهل نوبل" بأكاديمية البحث العلمي..الأحد

txt

تيودور بلهارس: قسم الميكروبيولوجي يجتاز اختبارات الكفاءة من الأعلى للجامعات

txt

أيمن عاشور: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 تولي اهتمامًا خاصًّا بتوعية الطلاب

txt

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم لقبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)

txt

الأعلى للجامعات: المصروفات الدراسية بالترم الثاني لم تتغير عن الأول


وخلال اللقاء، تفقد وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برفقه الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، معرض المخرجات والمنتجات نصف الصناعية بالمعهد، حيث قام عدد من الأساتذة والباحثين بالمعهد بشرح تفصيلي لكل منتج واستخداماته، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، وجهاز الكشف عن الفيروسات، ووحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، وتبعه التوجه إلى معرض الواقع الافتراضي والمعزز، ومباني المدينة العلمية، فضلًا عن  مقابلة عدد من الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة.

واستمع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشرح من ممثلي تلك الشركات، حول أعمالهم وخُططهم المُستقبلية، والمشاكل والتحديات التي تواجه الشركات، وسبل حلها.

كما تم خلال الزيارة مناقشة فرص الاستثمار في المدينة العلمية، وتأكيد دورها الحيوي في تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتأكيد أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز التنافسية.

حضر اللقاء، من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأحمد موسى، مدير عام المكتب الفني لنائب الرئيس التنفيذي للمتابعة للشؤن الفنية، وبعض من أعضاء هيئة البحوث من معهد بحوث الإلكترونيات.

جدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية ينظمون العديد من اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة من أجل محاول التغلب على أي مشكلات تواجه الشركات الناشئة.

كما يقوم المعهد بعمل معسكرات، وهاكثون، وورش عمل؛ لتنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، ونشر الوعي بأهمية ذلك على نمو الاقتصادي القومي.

كما قدم معهد بحوث الإلكترونيات الدعم للعديد من الشركات الناشئة في مصر، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والمُبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات الإبداعية وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومنها شركة (Rnker) للتكنولوجيا الرقمية، وشركة(RCYKL)، والتي تعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدارتها، بالإضافة إلى شركة (RF BOX) للتصميمات والاستشارات الهندسية العاملة في مجال تصنيع وتجميع بطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية، وشركة “Fruitful Solution” والتي تعمل في مجال التكنولوجيا.

 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: انتهاء الجولة الدراسية لمديري مراكز التوظيف بسبعة أقاليم

منها تعديل نظام التعليم المدمج|قضايا هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات بعد قليل

معهد البحوث الفلكية يستضيف ورشة عمل حول النسق العمراني للقاهرة التاريخية

الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري اليوم

التعليم العالي X أسبوع| البحوث الفلكية يساهم في اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض.. عاشور يتفقد الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بـ أبورديس

محاضرة عن "قلوب وعقول وجها لوجه مع أهل نوبل" بأكاديمية البحث العلمي..الأحد

تيودور بلهارس: قسم الميكروبيولوجي يجتاز اختبارات الكفاءة من الأعلى للجامعات

أيمن عاشور: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 تولي اهتمامًا خاصًّا بتوعية الطلاب

ترشيحاتنا

السيسي يتابع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل

موعد شهر رمضان 2024.. متى يبدأ في مصر وباقي الدول العربية

ليل في عز النهار .. غياب الشمس عن قارة كاملة في هذا الموعد

تعدى على صغار في المخزن.. قرار قضائي عاجل بشأن مسن الهرم

صحيفة عبرية: قرار محكمة العدل الدولية يضع إسرائيل في قفص الاتهام

مخاوف كبيرة.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن حكم العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوت مصر| 10 صور لـ فساتين أنغام المثيرة للجدل بعد تصدرها التريند

شورت وتايجر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة مثيرة.. شاهد

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

شايفة نفسي حلوة.. 10 صور تكشف عن أناقة شيماء سيف.. شاهد

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ