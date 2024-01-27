عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقلال تايوان التحدي الأكبر.. تفاصيل محادثات وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية وانج يي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجريا محادثات صريحة وموضوعية ومثمرة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقالت الخارجية الصينية إن محادثات بانكوك تناولت بحث تنفيذ ما تم التوصل إليه في قمة سان فرانسيسكو بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن.

وأضافت أن محادثات بانكوك تناولت القضايا الهامة والحساسة في العلاقات الصينية الأمريكية، لافتة إلى أن وزير الخارجية أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي أن التحدي الأكبر الذي يواجه العلاقات الثنائية هو "استقلال تايوان".

وأشار إلى أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج سيحافظان على اتصالات منتظمة لتقديم التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الثنائية.

وتدهورت العلاقات الصينية الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا عدة مثل وضع تايوان والتجارة والتكنولوجيات الجديدة وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحتى حقوق الإنسان.

وزارة الخارجية الصينية الصين وانج يي جيك سوليفان بانكوك تايلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يواصل تدريباته التأهيلية في ليفربول.. شاهد

عقاب جماعي.. الخارجية البريطانية تعلن وقف التمويل المستقبلي للأونروا في غزة

استقلال تايوان التحدي الأكبر.. تفاصيل محادثات وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي

إليسا تكشف تفاصيل تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا

ستاندرد آند بورز: تزايد ضغوط العملة على مصر بسبب أزمة الشحن بالبحر الأحمر

السيسي يوجه بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري للارتقاء بتصنيف الجامعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحاب هذه الأبراج يحبون النميمة على أصدقائهم.. احذر منهم

صوت مصر| 10 صور لـ فساتين أنغام المثيرة للجدل بعد تصدرها التريند

شورت وتايجر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة مثيرة.. شاهد

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ