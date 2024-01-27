استقلال تايوان التحدي الأكبر.. تفاصيل محادثات وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية وانج يي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجريا محادثات صريحة وموضوعية ومثمرة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقالت الخارجية الصينية إن محادثات بانكوك تناولت بحث تنفيذ ما تم التوصل إليه في قمة سان فرانسيسكو بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن.

وأضافت أن محادثات بانكوك تناولت القضايا الهامة والحساسة في العلاقات الصينية الأمريكية، لافتة إلى أن وزير الخارجية أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي أن التحدي الأكبر الذي يواجه العلاقات الثنائية هو "استقلال تايوان".

وأشار إلى أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج سيحافظان على اتصالات منتظمة لتقديم التوجيه الاستراتيجي للعلاقات الثنائية.

وتدهورت العلاقات الصينية الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا عدة مثل وضع تايوان والتجارة والتكنولوجيات الجديدة وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحتى حقوق الإنسان.