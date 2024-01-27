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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلادها .. نجمة ذا فويس تدخل القفص الذهبي

شيماء عبد العزيز
شيماء عبد العزيز

دخلت نجمة برنامج "ذا فويس" شيماء عبد العزيز القفص الذهبي تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها، وفق ما أعلنت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت عبد العزيز فيديو وثّق لحظة عقد قرانها من دون الكشف عن هوية عريسها الذي أخفت وجهه، معلقةً بقولها: "الحمد لله، أحسن خبر في يوم ميلادي".

وأضافت الفنانة المغربية في تدوينة أخرى: "كانوا يقولون لي استحالة قبول أحد بي، الحمد لله قبل بي أحد الآن، الحمد لله تزوجت اليوم".

وتوجهت إلى جمهورها قائلةً: "شكراً لكم ربي يحفظكم، أنتم عائلتي".

يُذكر أن شيماء عبد العزيز شاركت في النسخة الرابعة من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، حيث حاول المدربون الأربعة ضمها إلى فرقهم في مرحلة "الصوت وبس"، ثم وصلت إلى المرحلة الثالثة "العرض المباشر".

ذا فويس

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