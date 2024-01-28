موعد طرح نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر.. صور

كشف وكيل سيارات نيسان في مصر عن موعد طرح إصدارها الجديد نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر ، وتنتمي نيسان اكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

موعد طرح نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر

- موعد طرح نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر :

موعد طرح نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر

وسيتم طرح نيسان اكس تريل في مصر الشهر المقبل " فبراير من عام 2024 الجاري " بأحدث تقنيات إي باور وإي فورس ، وتظهر نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة حالياً في الجيل الرابع بمصر.

موعد طرح نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر

تمتلك سيارة نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة محركين لتشغيلها حيث يقوم المحرك الكهربائي بتشغيل السيارة وتحريك العجلات، بينما يعمل المحرك العادي بتوليد القوة التي يتم تخزينها في البطارية أو يتم نقلها للمحرك الكهربائي.

- محرك نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر :

موعد طرح نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة بمصر

تعمل سيارة نيسان اكس تريل e-Power h الهجينة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقوة الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتتراوح قوتها من 201 وتصل الي 211 حصان حسب نظام دفع السيارة التي تعمل به .