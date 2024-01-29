حسن مصطفى: حزين لما حدث في أمم أفريقيا وفيتوريا أساء التعامل مع البطولة

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه حزين لما حدث لمنتخب مصر في كوت ديفوار، بعد المستوى السيئ للغاية الذي ظهرنا به خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية Etc: "لم نر أي شيء من روي فيتوريا ولم يستفد من اللاعبين الشباب سواء في المنتخب الأوليمبي أو الشباب، لدينا أكبر معدل أعمار بين منتخبات أمم إفريقيا، نعاني في عدة مراكز منها الظهير الأيسر والمهاجم، لم يشارك في مركز رأس الحربة سوى مصطفى محمد، بينما تجاهل كوكا وكهربا وغيرهم".

وأضاف: "فيتوريا لم يتعامل جيدا في تشكيل المباريات وتجاهل لاعبين جيدين لصالح عناصر آخرى بعيدين عن مستواهم وكانوا بعيدين عن المباريات أيضا".

وواصل: "لم نرى منتخب مصر سوى دقائق محدودة في الملعب أمام الكونغو، خلال ربع ساعة كان هناك تحركات مع بداية المباراة في الجبهة اليسرى عن طريق فتوح وتريزيجيه وحمدي فتحي، لم يكن فيتوريا قادرا على التعامل مع نوعية اللاعبين المصريين في الأساس، وليس لديه خطة من أجل اختيار وتطوير لاعبين شباب من المنتخب الاوليمبي، وهو كان "فرحان" باختيار محمود حمادة".

وأكمل: "روي فيتوريا كان يفكر فقط في الفوز بالمباريات لتفادي الانتقادات، لكنه لم يهتم بأي أمور آخرى في تطوير اللاعبين او انتقاء ابرز العناصر، لم يُدرب اللاعبين على الخطط الدفاعية، واختار أفكار فنية لا تلائم اللاعبين".

وزاد: "ميكالي مدرب المنتخب الاوليمبي قدم عمل افضل بكثير من روي فيتوريا، وساهم في ظهور لاعبين وتطويرهم، وجعلهم يلعبون مع أنديتهم في الدوري المصري، وكيروش عندما كان يعمل بجدية، قام بالتوجه للبطولة العربية وساهم في اكتشاف عناصر جيدة للمنتخب الأول وقتها مثل عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم وغيرهم".

وتابع: "كل نتائج منتخبات مصر خلال المرحلة الأخيرة سيئة جدًا، هناك اخفاقات واضحة في اتحاد كرة القدم".

وأتم: "لاعبو منتخب مصر كانوا بعيدين عن حالة التركيز، الهدف الذي سجله منتخب الكونغو يؤكد ان الجميع فاقد للتركيز، الكل لا يركز سوى في نفسه فقط، ولا احد يفكر في الجماعية أو مصلحة زملائه".