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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12%.. ريلمي تطلق رسميا Realme 12 Pro

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بأسعار رخيصة.. سامسونج تقترب من إطلاق هذه الهواتف


تعمل سامسونج على العديد من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، بما في ذلك عدد من الهواتف الجديدة من سلسلة Galaxy A وM ، حيث كشفت تقارير أن الشرة تقترب بالفعل من إطلاق عدة هواتف بأسعار مناسبة للغاية.

 

رسميًا.. ريلمي تطلق هواتفها الجبارة Realme 12 Pro 

 

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Realme 12 Pro، والتي تضم عددًا من الإمكانات الكبيرة أبرزها كاميرات فائقة الدقة، وبطاريات ضخمة، ومعالجات قوية.

 

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة.. أرخص موبايل Oppo أوبو


مع الارتفاع الذي تشهده الهواتف الذكية، يبحث الكثير عن هواتف للفئة المتوسطة تجمع بين السعر المناسب والمواصفات الكبيرة، ويأتي هاتف Oppo A38 من أفضل الهواتف التي تقدم سعر جيد مع إمكانات مميزة.

 

هواوي تحقق مبيعات قياسية من هذه الهواتف


كشفت تقارير أن شركة هواوي حققت مبيعات قياسية من سلسلة هواتف Huawei Mate 60 وصلت إلى 30 مليون وحدة من الهواتف.

 

مايكروسوفت تعتزم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالهند


كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا يقوم بزيارة الهند يومي 7 و 8 فبراير المقبل، وذلك كجزء من زيارته السنوية للبلاد حيث تتمحور الزيارة حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتركيز على فرصه في 2024.

 

شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12 %

 

رفعت شركة شاومي Xiaomi أسعار عدد من هواتفها الذكية في السوق المصرية، حيث يأتي القرار تماشيًا مع الزيادة المستمرة في التكاليف الخاصة بإنتاج الهواتف.

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