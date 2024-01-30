أخبار التكنولوجيا| شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12%.. ريلمي تطلق رسميا Realme 12 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعمل سامسونج على العديد من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، بما في ذلك عدد من الهواتف الجديدة من سلسلة Galaxy A وM ، حيث كشفت تقارير أن الشرة تقترب بالفعل من إطلاق عدة هواتف بأسعار مناسبة للغاية.

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Realme 12 Pro، والتي تضم عددًا من الإمكانات الكبيرة أبرزها كاميرات فائقة الدقة، وبطاريات ضخمة، ومعالجات قوية.



مع الارتفاع الذي تشهده الهواتف الذكية، يبحث الكثير عن هواتف للفئة المتوسطة تجمع بين السعر المناسب والمواصفات الكبيرة، ويأتي هاتف Oppo A38 من أفضل الهواتف التي تقدم سعر جيد مع إمكانات مميزة.



كشفت تقارير أن شركة هواوي حققت مبيعات قياسية من سلسلة هواتف Huawei Mate 60 وصلت إلى 30 مليون وحدة من الهواتف.



كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا يقوم بزيارة الهند يومي 7 و 8 فبراير المقبل، وذلك كجزء من زيارته السنوية للبلاد حيث تتمحور الزيارة حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتركيز على فرصه في 2024.

رفعت شركة شاومي Xiaomi أسعار عدد من هواتفها الذكية في السوق المصرية، حيث يأتي القرار تماشيًا مع الزيادة المستمرة في التكاليف الخاصة بإنتاج الهواتف.