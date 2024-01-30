أخبار العالم|إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين في غزة والضفة.. أمريكا تهدد برد انتقامي على هجوم النتف.. زلزال يضرب حدود الصين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركزات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

استشهد وجرح عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

بعد أن غنوا مصطلحات أيديولوجية متطرفة، عزز الجمهوريون في مجلس النواب الاثنين معارضتهم للبيت الأبيض وسط مواجهة بين الإدارة وتكساس بشأن أمن الحدود

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجارب إطلاق صواريخ كروز جديدة مصممة للإطلاق من الغواصات، واستعرض أيضًا الجهود المبذولة لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

انضمت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إلى قائمة الدول التي علقت تمويلها لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول-أكتوبر.

أفاد موقع بوليتيكو الاخباري الأمريكي بأن الرئيس جو بايدن أمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على هجوم قاعدة التنف

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 6 درجات هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانج الصينية اليوم الثلاثاء.

قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الأمريكية والحليفة في سوريا استُهدفت بالصواريخ أمس الإثنين، بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة شمال شرق الأردن.

اتهم الموساد الإسرائيلي في في ملف أعده بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

قتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، الإثنين في قصف إسرائيلي استهدف مقراً لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ن أن جيشه سيتحرّك قريبا جدا في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان حيث يتبادل القصف يوميا مع حزب الله.