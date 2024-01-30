أخبار العالم|إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين في غزة والضفة.. أمريكا تهدد برد انتقامي على هجوم النتف.. زلزال يضرب حدود الصين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
حزب الله يعلن قصف 13 هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود لبنان
أعلن حزب الله اللبناني في بيان، ملخص عملياته العسكرية واستهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركزات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
استشهاد وإصابة عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة
استشهد وجرح عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
أوقف حربك عليها.. الجمهوريون في تكساس يصدمون بايدن: اخترت الولاية الخاطئة
بعد أن غنوا مصطلحات أيديولوجية متطرفة، عزز الجمهوريون في مجلس النواب الاثنين معارضتهم للبيت الأبيض وسط مواجهة بين الإدارة وتكساس بشأن أمن الحدود
كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون أشرف على اختبارات صواريخ كروز مصممة للغواصات
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجارب إطلاق صواريخ كروز جديدة مصممة للإطلاق من الغواصات، واستعرض أيضًا الجهود المبذولة لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية
نيوزيلندا تعلق تمويلها لوكالة الأونروا المحاصرة في غزة
انضمت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إلى قائمة الدول التي علقت تمويلها لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول-أكتوبر.
بايدن يأمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على هجوم قاعدة التنف
أفاد موقع بوليتيكو الاخباري الأمريكي بأن الرئيس جو بايدن أمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على هجوم قاعدة التنف
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين الصين وقرغيزستان
قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا قوته 6 درجات هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانج الصينية اليوم الثلاثاء.
صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في الحسكة السورية
قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الأمريكية والحليفة في سوريا استُهدفت بالصواريخ أمس الإثنين، بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة شمال شرق الأردن.
الموساد يتهم 190 موظفا بـ الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى
اتهم الموساد الإسرائيلي في في ملف أعده بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.
قصف إسرائيلي استهدف مقرا لحزب الله والحرس الثوري الإيراني قرب دمشق
قتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، الإثنين في قصف إسرائيلي استهدف مقراً لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
جالانت: الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبا جدا على حدود لبنان
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ن أن جيشه سيتحرّك قريبا جدا في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان حيث يتبادل القصف يوميا مع حزب الله.