تحذير عاجل.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

تحذير خطير من الأرصاد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس .

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من عدم استقرار الحالة الجوية، حيث نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وسط اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (٣-٤) متر كما اعلنت الخرائط سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة-

كفر الشيخ -الدقهلية) .

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط- بورسعيد- شمال سيناء) كما تتوفر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الغربية- الشرقية -المنوفية ) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من ( القاهرة- الجيزة- القليوبية).



وقالت الأرصاد إن طقس الثلاثاء سيكون بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية وهو غير مناسب تماما لعمليات الصيد والملاحة وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة كافة النشرات والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الخاصة بالطقس واتباع كافة الاستعدادات اللازمة للتخفيف من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة .



من جانبها حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركزي الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم حيث اكدت انها تشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.



وأوضحت ايضا أن هناك نشاطًا للرياح يؤدي إلى شعورنا بمزيد من انخفاض درجات الحرارة و يتسبب في اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج و أن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء تسجل 16 درجة مئوية للعظمى، مشيرًا إلى تزايد فرص سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية.

وكشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة التقلبات الجوية تكون يوم الخميس والجمعة، حيث تسجل البلاد أقل درجة حرارة حتى الآن وهي 9 درجات مئوية، مع سقوط أمطار رعدية وكثيفة تصل إلى القاهرة والوجه البحري، لذلك ننصح بارتداء الملابس الثقيلة.



في نفس السياق قالت الارصاد انه من المتوقع سقوط امطار غزيرة بالمحافظة الساحلية على المناطق الواقعة شمال شرقي الإسكندرية، وكذلك شمال غربي المدينة وتتراوح سرعة الرياح المتوقع هبوبها، بحسب بيان الأرصاد، ما بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، على أن ترتفع أمواج البحر الأبيض المتوسط على السواحل بما يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.



ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالمحافظة الساحلية، استعدادها لتلافي الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الجوي و كشف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية كافة بمختلف الأحياء، لأجل التعامل مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد.



وأصدر المحافظ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، تكليفا لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار ساعات اليوم، لأداء مهام تصريف المياه حال تجمعها في عدد من المناطق، بخلاف التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف شوارع المدينة.

وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 12 درجات

شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 5 درجات