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رئيس التحرير
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رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن حقيقة انتقال أبو  جبل للقلعة الحمراء بعد إصابة الشناوي . 

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تعرض محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، لإصابة قوية في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في لقاء الرأس الأخضر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا وتم بالفعل اجراء عملية له وأعلن النادي الاهلي عن نجاح العملية التى تم إجراؤها لحارس المرمى في ألمانيا بعد الإصابة التي تعرض لها 
ولكن بسبب  غياب حارس المرمى محمد الشناوي، لعدة أشهر بعد إصابته في الكتف، توجه النادي الأهلي للبحث عن بديل لمحمد الشناوي في حراسة المرمي، ووقع الاختيار علي حارس المرمى محمد أبو جبل وفقًا لبعض المصادر قبل أن يتراجع الفريق عن ضم الحارس.


وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، كان اقترب بالفعل من الدخول في النادي الأهلي وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تكليف الجهاز الإداري بالنادي بسرعة إنهاء إجراءات قيد الحارس محمد أبو جبل في القائمة الأفريقية، وذلك بحسب بعض التقارير الصحفية.
وبالفعل كان  بدأ النادي الأهلي التفاوض مع البنك الأهلي، نادي أبو جبل السابق، لإنهاء الأوراق المتعلقة بانتقال الحارس إلى القلعة الحمراء، وكان من المتوقع أنه يتم إرسال الاستغناء الخاص بأبو جبل إلى اتحاد الكرة المصري لإنهاء عملية قيده في القائمة الأفريقية، ولكن اكد مصدر داخل النادى الاهلى أن مسئولي الأهلي تراجعوا عن ضم أبو جبل، وان الامر ليس له علاقة بمباراة منتخب مصر أمام الكونغو،ولكنه تم  تواصل مع مسئولي البنك الأهلي وتم الاعتذار لهم عن إتمام الصفقة.
وقال المصدر  أيضا إن  البنك الأهلي تراجع عن التعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية ولم يرسل قيمة الصفقة إلى الفريق ليقوم  هو ايضا بالتراجع عن إرسال الاستغناء الخاص بعقده وتفشل الصفقة أيضا.
والمفاجأة ايضا هي انه بعض المصادر كشفت عن رغبة محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري ووفقًا للمصادر، فإن محمد الشناوي قام بإبلاغ مسئولي النادي الأهلي برحيله، وذلك بسبب حصوله على أكثر من عرض من أندية مختلفة، بعد  أنباء تعاقد القلعة الحمراء مع حارس المرمى محمد أبو جبل.

 


وأكدت المصادر أن حارس المرمى محمد الشناوي أبلغ أعضاء شركة الكرة في النادي الأهلي، بتجهيز عرض سعودي للرحيل نهائيًا في نهاية الموسم الجاري، وهذا بعد تعافيه من الإصابة مباشرة  وحصل محمد الشناوي، على راحة طويلة بعد خضوعه لجراحة في الكتف، من قبل الجهاز الطبي في الأهلي، و من المنتظر عودة الحارس بعد ثلاث أشهر على الأقل، ومن المقرر ايضا ان  يبدأ الشناوي تدريبات تأهيلية خلال الفترة المقبلة.


في نفس السياق علق  الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الاذاعي، عن صعوبة انتقال حارس مرمى البنك الأهلي، محمد أبو جبل، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب وجود محمد الشناوي كحارس أساسي في الفريق وقال إن في عقبة كبيرة تحول دون انتقال أبوجبل إلى الأهلي، وهي وجود الشناوي كخيار أساسي، و أن وجود الثنائي في النادي معا أمر صعب  وأكد أنه في حالة انضمام أبوجبل، من المرجح أن يغادر الشناوي الفريق.

أبو جبل الشناوي النادي الأهلي منتخب مصر

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