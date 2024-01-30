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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف جديدة بعدد من الوزارات والهيئات.. اعرف الشروط والتفاصيل

صدى البلد

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاعلان عن مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات غداً الأربعاء على أن يفتح باب التقديم بها لاحقاً، ومن هذه الجهات وزارتا الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ووفقا لما أعلنه صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من المقرر أن يتاح التقديم في مسابقتي شغل وظائف أئمة وعمال بوزارة الأوقاف للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والأشخاص دون سن ٤٠ عاما.

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وأكد أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جداً حيث بلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل بلغ ٩٥٤٣٠ متقدماً.


جاء ذلك خلال كلمة الدكتور صالح الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، وحضور النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس وكيلا اللجنة.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، جهود الجهاز في مجال التحول الرقمي وما تم إنجازه في هذا الصدد، والتي أسفرت عن بدء عمل الجهاز يوم واحد من المنزل أسبوعيا، بدءا من ١٢ سبتمبر الماضي، لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز، وذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة" لاب توب" أو "تابلت" و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.

وفي رده على استفسار اللجنة بخصوص كيفية وصول الجهاز إلى منظومة العمل الداخلي الرقمي، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن المنظومة جاءت نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز.

مشروع الذاكرة المؤسسية

وأوضح أن الجهاز نفذ مشروع الذاكرة المؤسسية، الذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز.

وكشف الشيخ عن الانتهاء بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل.

وأشار إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و 663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

منظومات العمل الرقمية

وأوضح أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الالكترونية وتنفيذها واختبارها.

وفي توضيح رئيس الجهاز لفرص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، قال إن جميع المسابقات التي ينفذها الجهاز يخصص نسبة ٥٪ من الوظائف المعلن عنها للاشخاص ذوي الإعاقة، وقام الجهاز بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة ليتنافس المتقدمين ذوي الإعاقة فيما بينهم بالآلية التي تناسب إعاقتهم.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة جديدة وزارة التعليم وزارة الأوقاف الوظائف الحكومية

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