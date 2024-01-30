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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح فيلم THE 100 CANDLES GAME بالسينمات المصرية| تعرف على قصته

صدى البلد

تنقلب لعبة تحضير الأرواح إلى محاولة للنجاة والبقاء على قيد الحياة من خلال أحداث القصة المثيرة لفيلم المغامرات THE 100 CANDLES GAME: THE LAST POSSESSION، المقرر طرحه بدور العرض المصرية يوم 31 يناير، من خلال Four Star Films .

 

تدور أحداث الفيلم في قلب قصر ستونوول، وهو موقع غامض يحمل العديد من الأسرار الخفية، حيث يخوض مجموعة من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي تحديًا استثنائيًا يتجلى في مواجهتهم لظواهر خارقة للطبيعة.

 

 

ومن أجل تكثيف الأجواء وجعل التجربة أكثر إثارة، قام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بتكوين دائرة من مائة شمعة مضاءة، وبدأوا في سرد قصص الرعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذه اللحظة كانوا غير مدركين بأن هذا المكان الغامض يخفى ماضيًا مظلمًا، إذ أدت هذه الخطوة الجريئة إلى إحداث شيء هائل سيدفعهم إلى الاستمرار في اللعب حتى النهاية إذا كانوا يرغبون في البقاء على قيد الحياة.

فيلم THE LAST POSSESSION، هو امتداد لفيلم THE 100 CANDLES GAME الذي صدر في عام 2020، وكل منهما يستند إلى لعبة يابانية قديمة تُعرف باسم Hyakumonogatari Kaidankai، وتعود أصول هذه اللعبة إلى القرن السابع عشر في اليابان، حيث كانت تستخدم كاختبار لشجاعة الساموراي، ومع مرور الوقت انتقلت من النبلاء إلى عامة الشعب، وأصبحت مؤثرة بشكل كبير في الثقافة اليابانية ومحفزاً لصناع أفلام الرعب ورواة الأساطير الحديثة.


يقدم THE 100 CANDLES GAME: THE LAST POSSESSION مزيجًا فريدًا من الرعب الخيالي، بقيادة المخرجان كارلوس جوتيا وغييرمو لوكهارت، ويضم العديد من النجوم، من بينهم ماغوي برافي، ناتشو فرانكافيا وجوزفينا فارينا.

تحضير الأرواح السينمات المصرية ظواهر خارقة THE 100 CANDLES GAME THE LAST POSSESSION

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