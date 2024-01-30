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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

زلزال الخروج الإفريقي|حقيقة اعتزال أحمد حجازي.. ولاعب آخر في المنتخب يدرس القرار

محمد النني وأحمد
محمد النني وأحمد حجازي

اعتزال أحمد حجازي.. ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي، وذلك عقب خسارته أمام منتخب كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، لتسود أجواء الحزن والصدمة علي جماهير المنتخب المصري.

وتداولت بعض الأنباء أخبار عن اعتزال لاعيبة من منتخب مصر للعب الدولي، مما أثار مفاجأة للجماهير، وتساءلوا عن سبب اتخاذ اللعيبة لهذا القرار، ومنهم اللاعب أحمد حجازي واللاعب محمد النني.

اعتزال أحمد حجازي

وكشفت أنباء بقناة MBC مصر، عن قرار اللاعب أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، عن اعتزال اللاعب أحمد حجازي للعب الدولي.

وبحسب الأنباء، فإن قرار اعتزال اللاعب أحمد حجازي للعب الدولي، يأتي عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية في دور الثمانية التي تقام في كوت ديفوار.

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