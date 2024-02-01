عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العلماء يحذرون من كويكب ضخم يمر بجوار الأرض غدا.. هل يشكل خطرا؟

كويكب
كويكب

حذر مختبر تايبيه لعلم الفلك، من أن كويكبا قطره 500 متر، سيحلق بالقرب من الأرض غدا الجمعة 2 فبراير، الأمر الذي قد يشكل تهديدا.. فما القصة؟

ويأتي مصدر خطورة هذا الكويكب نظرا لحجمه ومسار طيرانه، الأمر الذي يجعله يشكل تهديدا لسكان الأرض حال اقترابه أكثر من الكوكب.

ناسا: كويكب ضخم يتجه قرب الأرض في هذا التوقيت من يوم الجمعة

بحجم ملعب كرة قدم.. كويكب خطير يقترب من الأرض

للمرة الثامنة.. اكتشاف كويكب قبل 3ساعات من انفجاره فوق هذه الدولة| تفاصيل

عودة كويكب عملاق بعد غياب 17 عاما.. هل يهدد البشرية ؟!

كويكب ضخم يقترب من الأرض

بحسب مختبر تايبيه، فإن سرعة الكويكب المسمى 2008 OS، تبلغ نحو 18.2 كيلومتر في الثانية، وسيحلق في الساعة 16.40 على بعد 0.019 وحدة فلكية من الأرض (حوالي 2.785 مليون كيلومتر)، أي أنه سيحلق خارج حدود الغلاف الجوي للأرض، ويفترض أنه لن يشكل خطورة.

وأدرج العلماء هذا الكويكب في قائمة الأجسام الفلكية التي يحتمل أنها تشكل خطورة على كوكب الأرض لأن قطره أكبر من 140 مترا، ويبعد مسار طيرانه أقل من 0.05 وحدة فلكية من الأرض.

وتحتوي قائمة الأجسام الفلكية التي يحتمل أنها تشكل خطورة على الأرض على 2349 كويكبا أكبرها 1999 JM8 الذي يبلغ قطره حوالي 7 كيلومترات. ومن المتوقع أن يحلق 18 منها في عام 2024 بالقرب من الأرض على مسافة أقل من 0.05 وحدة فلكية.

ناسا تحذر من الكويكب المفقود 

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة ناسا لعلوم الفضاء، اقتراب الكويكب المفقود 2007 FT3 من الأرض، مؤكدة موقفها والتزامها بمراقبة الوضع.

وأوضحت وكالة ناسا، أن الكويكب المعروف باسم 2007 FT3، والمشهور أيضًا بلقب "الكويكب المفقود"، لا يشكل أي تهديد للأرض. 

وأضافت في بيانها: "في الماضي، كان هذا الكويكب، الذي يصل ارتفاعه إلى 300 متر، مصدر قلق حيث تم رصده لفترة قصيرة في عام 2007 ثم اختفى عن الأنظار، ومن المعروف أنه كان يعتبر خطرًا محتملًا مع "89 تاريخ اصطدام محتمل"، بما في ذلك تاريخ عيد الهالوين"، وفقًا لموقع ndtv.

ومع ذلك، تبين أن فرص الاصطدام بالأرض منخفضة للغاية، حيث إنها واحدة فقط من بين 11.5 مليون فرصة، وهذا يعتبر مستوى منخفض جدًا. 

وعلى الرغم من أن هذا الكويكب، الذي يزن 2.6 مليار طن ويحمل مخاطر إقليمية محتملة، لا يزال بعيد المنال في ملاحظاتنا الفلكية، إلا أنه يمكننا على الأقل أن نشعر بالارتياح لأن الأرض ليست حاليًا على قائمة الاصطدامات المحتملة، بحسب ناسا.

وتستمر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في مراقبة السماء بشكل مستمر للبحث عن الأجسام المعروفة بالأجسام القريبة من الأرض (NEOs) التي قد تشكل تهديدًا محتملاً.

كويكب كوكب الارض ناسا أخبار ناسا اخبار الفلك الكويكب المفقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

موضوعات متعلقة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة .. الجمهورية الجديدة في عهد السيسي خالية من المناطق غير الآمنة

كويكب ضخم يشكل خطورة على الأرض.. تفاصيل

فضل الصدقة للأحياء والأموات وماذا يحدث لأموال المتصدق؟ 25 أمرا عجيبا في الصدقات

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

قوتها 30 ضعف قنبلة هيروشيما.. كويكبات مخفية أمام الشمس لا يستطيع أحد اكتشافها

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

ترشيحاتنا

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش

الاحتلال يقت.ل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية

1667 قرية تشهد خدمات ومشروعات جديدة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ