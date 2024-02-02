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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الطقس

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

أجرى اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية بمركز ومدينة بني سويف، تابع خلالها نقاط تمركز وانتشار سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية، في المناطق والأماكن الحيوية، التي من المحتمل أن تشهد تجمعات للمياه حال سقوط أمطار، للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والسيارات لسحب وشفط أي تراكمات  للمياه وتصريفها، لتحقيق السيولة المرورية والتعامل الفوري معها.

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كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي فروع شركة المياه بالمراكز والمدن "تحت إشراف المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة" بإعداد وتنفيذ خطة لأماكن انتشار وتوزيع المعدات والسيارات في المناطق والبؤر التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية على مستوى مدن المحافظة،منوها عن تكليفات المحافظ لمسؤولى الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع  درجة الاستعدادات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة .

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