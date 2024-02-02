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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوى كرم تتألق في حفلات كأس آسيا

نجوى كرم
نجوى كرم

تألقت الفنان اللبنانية نجوى كرم في الليلة الثانية من حفلات قطر للسياحة التي يحتضنها الحي الثقافي كتارا وتنظمها شركة تذكار خلال فترة كأس آسيا.

قدمت الفنانة نجوى كرم مجموعة كبيرة من أشهر وأحدث أغنياتها التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي تواجد في المسرح المكشوف وقام بالغناء مع النجمة صاحبة الشعبية الواسعة خليجيا وعربيا.

وأشادت الفنانة نجوى كرم بالجمهور وتفاعله الكبير مع اغانيها.

وكانت الليلة الأولى من الحفلات قد شهدت نجاحا كبيرا بتوقيع الفنانتين السعوديتين موضي الشمراني ورحاب الشمراني، ولاقى الحفل إشادة واسعة من جمهور الأغنية الخليجية بصفة عامة والسعودية خاصة.

وتضم قائمة النجوم المشاركين في الحفلات الغنائية، الفنانين: أحمد سعد ونوال، بالإضافة إلى المايسترو المغربي أمين بودشار، وستقام جميع الحفلات على المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا،
ومن المقرر أن يحيي الليلة الثالثة الموسيقار المغربي بو دشار، وذلك في الثامن من فبراير، على أن تحيي الفنانة نوال الكويتية الليلة الرابعة بتاريخ 9 فبراير، وتختتم الحفلات بليلة مصرية يحييها المطرب أحمد سعد في الحادي عشر من فبراير.
 

نجوى كرم ألبوم “كاريزما”

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

أعمال نجوى كرم 

من جانب آخر، تستعد الفنانة نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم
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