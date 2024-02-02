تعليقا علي وقف تمويلها .. الأونروا: النتائج كارثية

أكد الناطق باسم وكالة الأونروا كاظم أبو خلف أن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

قال ابو خلف في تصريحات له : إذا استمرت الفجوة التمويلية فقد تضطر الأونروا لتعليق عملياتها في غزة ومناطق أخرى.

وأضاف : نتواصل مع الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا لإعادة النظر في قرارها.

وتابع : إذا استمر تعليق الدعم للأونروا فسوف تكون النتائج كارثية وغزة المتضرر الأكبر.

واستطرد: لا يوجد لدينا أي احتياطات مالية وما لم يحدث تدخل سريع فسوف ندخل النفق المظلم.

واتم: التحقيقات بدأت بالفعل بخصوص الاتهامات الموجهة للأونروا.