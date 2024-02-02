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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 46 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 حالة تعدي بمساحة 2920 ألف متر و 11 حالة تعدي بمساحة 24 فدانا و 5 قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

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أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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